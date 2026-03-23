«Ядерный обмен»: Трамп» «перебил» ультиматумом удары по Натанзу и Димоне
Израиль переложил на США ответственность за удар по ядерному объекту в Натанзе, Трамп выдвинул Ирану 48-часовой ультиматум, а американские СМИ раскрыли коварные планы Израиля.
Конфликт на Ближнем Востоке в выходные еще больше встревожил мировое сообщество атаками на иранский Натанз и израильскую Димону, вблизи которых находятся ядерные объекты. Израиль при этом переложил ответственность за удар на США, президент которых Дональд Трамп выдвинул Тегерану 48-часовой ультиматум.
ЯДЕРНЫЙ «ОБМЕН»: НАТАНЗА И ДИМОНА
Утром в субботу, 21 марта, организация по атомной энергии Ирана сообщила, что по комплексу обогащения урана имени Ахмади Рошана в Натанзе нанесен удар. По данным СМИ, для атаки использовались бомбы, предназначенные для уничтожения бункеров. Об утечке радиации не сообщалось. При этом не уточняется, по какому именно объекту был нанесен удар.
Натанз находится в 250 км к югу от Тегерана. По данным «Коммерсанта», там находятся промышленный и экспериментальный заводы по обогащению урана, инфраструктура которых находится и над землей, и под землей. Там производился уран с уровнем обогащения до 60%.
В ответ на это Иран нанес удар по израильскому городу Димона, находящемся в 35 км от Беэр-Шевы. Рядом с Димоной находится ядерный исследовательский центр в пустыне Негев. При этом ракеты прилетели не на этот объект, а в сам город, в результате чего были ранены около 50 человек. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас выясняют, почему не удалось сбить иранскую баллистическую ракету.
Вместе с тем, Израиль отрицает причастность к удару по Натанзу. Издание The Times of Israel приводит заявление ЦАХАЛ, в котором говорится, что израильские военные не наносили никаких ударов в этом районе, возложив ответственность за атаку ядерного центра на США.
В Иране тем временем поспешили опровергнуть слухи об эвакуации Натанза.
«В последние часы пропагандистская война противника усилилась из-за распространения слухов об эвакуации городов. Слухи об эвакуации Натанза были официально опровергнуты»,- говорится в заявлении иранских властей, которое обнародовало агентство Tasnim.
Вечером 17 марта был нанесен первый с начала нового конфликта на Ближнем Востоке удар по территории АЭС «Бушер» в Иране. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев назвал случившееся «вопиющим».
Со своей стороны, доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов рассказал НСН, что на АЭС «Бушер» находятся 70 тонн ядерного топлива в самом реакторе и 200 тонн отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), которое надо постоянно охлаждать.
УЛЬТИМАТУМ ТРАМПА: «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
На этом фоне президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану очередной ультиматум. Он заявил 22 марта, что США уничтожат иранские электростанции, если Тегеран в течение 48 часов не откроет Ормузский пролив.
«Если Иран не откроет полностью движение по Ормузскому проливу и не откажется там от угроз, то через ровно 48 часов США ударят и уничтожат различные электростанции, начиная с самой большой из них», - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Агентство Bloomberg предположило, что эти слова могут быть намеком и на возможную угрозу АЭС «Бушер».
Со своей стороны, издание The Washington Post считает, что Иран вовсе не собирается капитулировать, а наоборот – усилит давление да мировое сообщество контролем над Ормузским проливом, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа.
«В Тегеране считают контроль над проливом своей краткосрочной победой», - отмечает WP.
Вместе с тем сообщается, что Иран «не готов к преждевременному прекращению огня, подобному 12-дневной войне». Тегеран требует для начала от США и Израиля гарантий прекращения атак и выплаты компенсаций.
На этом фоне американские СМИ рассказали о коварном плане Израиля о смене власти в Иране.
По данным The New York Times, Израиль рассчитывал, что уже через несколько дней после начала военной операции иранская оппозиция начнет массовые беспорядки «и другие формы сопротивления» для свержения руководства страны. Соответствующий план глава спецслужбы «Моссад» Дэвид Барнеа представил премьеру Биньямину Нетаньяху. Тот его утвердил, а в январе 2026 года представил высокопоставленным чиновникам из администрации Трампа. Однако что-то пошло не так.
Вместе с тем израильская газета The Jerusalem Post утверждает, что США могут начать военную операцию по захвату иранского острова Харк, который называют «жемчужиной Ирана» и ключевым звеном иранского нефтяного экспорта на азиатские рынки.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил НСН, что в случае захвата Харк может превратиться в «одну большую коллективную могилу» для американских военных.
