ЯДЕРНЫЙ «ОБМЕН»: НАТАНЗА И ДИМОНА

Утром в субботу, 21 марта, организация по атомной энергии Ирана сообщила, что по комплексу обогащения урана имени Ахмади Рошана в Натанзе нанесен удар. По данным СМИ, для атаки использовались бомбы, предназначенные для уничтожения бункеров. Об утечке радиации не сообщалось. При этом не уточняется, по какому именно объекту был нанесен удар.

Натанз находится в 250 км к югу от Тегерана. По данным «Коммерсанта», там находятся промышленный и экспериментальный заводы по обогащению урана, инфраструктура которых находится и над землей, и под землей. Там производился уран с уровнем обогащения до 60%.

В ответ на это Иран нанес удар по израильскому городу Димона, находящемся в 35 км от Беэр-Шевы. Рядом с Димоной находится ядерный исследовательский центр в пустыне Негев. При этом ракеты прилетели не на этот объект, а в сам город, в результате чего были ранены около 50 человек. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас выясняют, почему не удалось сбить иранскую баллистическую ракету.

Вместе с тем, Израиль отрицает причастность к удару по Натанзу. Издание The Times of Israel приводит заявление ЦАХАЛ, в котором говорится, что израильские военные не наносили никаких ударов в этом районе, возложив ответственность за атаку ядерного центра на США.

В Иране тем временем поспешили опровергнуть слухи об эвакуации Натанза.

«В последние часы пропагандистская война противника усилилась из-за распространения слухов об эвакуации городов. Слухи об эвакуации Натанза были официально опровергнуты»,- говорится в заявлении иранских властей, которое обнародовало агентство Tasnim.

Вечером 17 марта был нанесен первый с начала нового конфликта на Ближнем Востоке удар по территории АЭС «Бушер» в Иране. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев назвал случившееся «вопиющим».

Со своей стороны, доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов рассказал НСН, что на АЭС «Бушер» находятся 70 тонн ядерного топлива в самом реакторе и 200 тонн отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), которое надо постоянно охлаждать.