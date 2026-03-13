Компромиссов не будет: Почему «большая семерка» не остановит Трампа в Иране
Больше всех американскую войну на Ближнем Востоке хочет прекратить Великобритания, но договориться с США у нее не получится, заявил НСН Александр Акимов.
У стран «большой семерки» нет ресурсов давления на президента США Дональда Трампа, чтобы он остановил военную операцию на Ближнем Востоке. Все, что они могут сделать, — это дождаться поражения его партии на выборах, сказал член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в беседе с НСН.
Лидеры G7 призвали Трампа быстро прекратить войну и обезопасить Ормузский пролив. Об этом сообщило издание Axios. Акимов объяснил, кто именно хочет, чтобы Трамп остановился.
«В первую очередь, Великобритания заинтересована в том, чтобы оказать давление на администрацию Трампа по данному вопросу. Правящая партия лейбористов активно готовится к выборам в парламент, поэтому ей нужны политические очки. Конкретные инструменты, которые могут использовать британцы: это информационная работа. Они будут распространять слухи, дезинформацию, но больше рычагов у них и нет. Трамп в ответ может и наказать новыми санкциями тех, кто хочет ему помешать. Компромисс тут невозможен: “большая семерка” хочет, чтобы страны-члены принимали участие в будущих переговорах по Ирану, но Трамп их туда не допустит, потому что не захочет делить свою победу. Ему нужно выжать максимум из ситуации. Поэтому европейцам остается только ждать поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс этой осенью», — сказал собеседник НСН.
