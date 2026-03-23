Президент США Дональд Трамп объявил о пятидневном энергоперемирии с Ираном для того, чтобы нарастить военный потенциал, стабилизировать нефтяные рынки и, возможно, найти виновного в войне, чтобы выйти из нее, не потеряв лицо, заявил НСН американист Малек Дудаков.

Трамп ранее сообщил в Truth Social, что в минувшие два дня проводил переговоры с представителями Ирана. По его словам, он отдал приказ приостановить начало ударов по иранской энергетике на ближайшие пять дней. Трамп сказал, что Иран «очень хочет заключить сделку», сообщил телеканал Fox Business. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответ заявил, что никаких переговоров не было, а «перемирием» Трамп хочет сбить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов.

Дудаков согласился, что США необходима передышка для того, чтобы нарастить свои военные возможности.

«Мы наблюдаем серьезное истощение военного потенциала и военных арсеналов Пентагона. США только за первую неделю конфликта сожгли и истратили больше 800 высокоточных боеприпасах. Всего запасы этих ракет насчитывают 3-3,5 тысячи. За вторую и третью неделю у нас нет цифр, скорее всего, там тоже все очень существенно. Американцам на это время нужно взять передышку, чтобы хотя бы перезагрузиться, нарастить свои военные возможности и снова угрожать Ирану», - считает Дудаков.

Кроме того, Трампу необходимо стабилизировать нефтяные рынки и не допустить дальнейшего роста цен, так как это влияет на его рейтинги, добавил эксперт.