Вынужденный жест доброй воли: Зачем Трамп приостановил удары по Ирану
Президент США с помощью энергоперемирия наращивает военные возможности и одновременно ищет выход из войны, заявил НСН американист Малек Дудаков.
Президент США Дональд Трамп объявил о пятидневном энергоперемирии с Ираном для того, чтобы нарастить военный потенциал, стабилизировать нефтяные рынки и, возможно, найти виновного в войне, чтобы выйти из нее, не потеряв лицо, заявил НСН американист Малек Дудаков.
Трамп ранее сообщил в Truth Social, что в минувшие два дня проводил переговоры с представителями Ирана. По его словам, он отдал приказ приостановить начало ударов по иранской энергетике на ближайшие пять дней. Трамп сказал, что Иран «очень хочет заключить сделку», сообщил телеканал Fox Business. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответ заявил, что никаких переговоров не было, а «перемирием» Трамп хочет сбить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов.
Дудаков согласился, что США необходима передышка для того, чтобы нарастить свои военные возможности.
«Мы наблюдаем серьезное истощение военного потенциала и военных арсеналов Пентагона. США только за первую неделю конфликта сожгли и истратили больше 800 высокоточных боеприпасах. Всего запасы этих ракет насчитывают 3-3,5 тысячи. За вторую и третью неделю у нас нет цифр, скорее всего, там тоже все очень существенно. Американцам на это время нужно взять передышку, чтобы хотя бы перезагрузиться, нарастить свои военные возможности и снова угрожать Ирану», - считает Дудаков.
Кроме того, Трампу необходимо стабилизировать нефтяные рынки и не допустить дальнейшего роста цен, так как это влияет на его рейтинги, добавил эксперт.
«Мы видим, как энергокризис проявляется во всем мире. Все больше стран вводят нормирование топлива. В США цены на топливо уже превысили психологическую отметку 4 доллара за галлон в среднем по штатам. Во многих штатах цена уже выше 5-6 долларов. Американские авиакомпании вынуждены сокращать количество рейсов из-за взлета стоимости авиакеросина. Проблем очень много. Трамп отчаянно пытается стабилизировать нефтяные рынки и не допустить дальнейшего роста цен на топливо и энергоносители, что подрывает его рейтинги. В США всегда действует сильная корреляция: чем выше цены на заправках, тем ниже рейтинги действующего президента», - сказал собеседник НСН.
Однако вряд ли США и Ирану на этой стадии удастся о чем-то договорится, считает американист.
«Американцы идут на этот жест доброй воли, объявляя на пять дней энергоперемирие, надеясь, что Иран будет с ними договариваться и можно будет прийти к условно-компромиссному варианту. Но не уверен, что это возможно. Иран сейчас находится в позиции силы: он контролирует Ормузский пролив, добывает рекордное количество нефти, более 5 млн баррелей в сутки, и зарабатывает рекордные 150 млн долларов ежесуточно, транспортируя ее на мировые рынки. Американцы повлиять на это не могут. То, что они смягчают санкции в отношении Ирана, - это предварительная работа для того, чтобы запустить переговорный процесс. Думаю, такие жесты доброй воли Трампу еще много раз придется запускать», - допустил Дудаков.
По мнению политолога, Трамп ищет пути выхода из конфликта с Ираном, которые позволят сохранить ему лицо и не предстать проигравшим. Поиск виновных уже идет.
«Не исключаю, что в итоге главными виновными во всех провалах назовут руководство Моссад. В прессе уже появилась информация, что именно израильская разведслужба убедила Нетаньяху (Беньями, премьер-министр Израиля, - прим. НСН) и Трампа в том, что в случае молниеносного удара по Ирану может произойти смена режима, чего в итоге не произошло. Трампу приходится искать стратегию выхода и хоть как-то сохранять лицо. Не уверен, что это возможно», - добавил американист.
- Вынужденный жест доброй воли: Зачем Трамп приостановил удары по Ирану
