Путин считает, что дело идет к завершению украинского конфликта
9 мая 202622:24
Александра Веснина
После торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы, президент России Владимир Путин в беседе с журналистами заявил, что конфликт с Украиной приближается к завершению.
Глава государства подчеркнул, что западные элиты фактически ведут противостояние с Россией руками украинцев, используя Киев в качестве инструмента для реализации своих геополитических замыслов.
«Я думаю, что дело идет к завершению [конфликта], но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос: а зачем? Ну, во-первых, ждали сокрушительного поражения России … крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается. А потом уже залезли в эту колею и вылезти из нее никак не могут. Вот в чем проблема. Хотя умные люди, безусловно, там есть, есть и те, которые безусловно, понимают суть происходящих событий. Ну, надеюсь, что эти политические силы постепенно будут возвращаться к власти», — пояснил президент.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил НСН, что Украина принципиально не соблюдает договоренности по перемирию, но так было всегда.
