Вагнеровцы прошли в колонне «Бессмертного полка» с портретом Евгения Пригожина

К сообщению прилагается видеозапись шествия. На кадрах видно, как участники движутся по улице с портретами в руках.

Среди демонстрантов можно заметить как мужчин в военной форме, так и женщин в гражданской одежде.

Ранее главный информационно-вычислительный центр Минкультуры при поддержке портала «Культура.РФ», новостной платформы «Дзен» и Государственного исторического музея выяснил, что 49% россиян сохраняют память о Дне Победы, участвуя в «Бессмертном полку» и посещая мемориалы.

