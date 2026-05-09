Вагнеровцы прошли в колонне «Бессмертного полка» с портретом Евгения Пригожина
В Санкт‑Петербурге участники колонны «Бессмертного полка» прошли с портретом Евгения Пригожина — среди них были бойцы, ранее входившие в состав расформированной частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», передает Telegram‑канал «Фонтанка SPB Online».
К сообщению прилагается видеозапись шествия. На кадрах видно, как участники движутся по улице с портретами в руках.
Среди демонстрантов можно заметить как мужчин в военной форме, так и женщин в гражданской одежде.
Ранее главный информационно-вычислительный центр Минкультуры при поддержке портала «Культура.РФ», новостной платформы «Дзен» и Государственного исторического музея выяснил, что 49% россиян сохраняют память о Дне Победы, участвуя в «Бессмертном полку» и посещая мемориалы.
