Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем
27 июня 202503:30
Американский лидер Дональд Трамп заявил в Белом доме, что 25 июня подписал торговую сделку с Пекином.
По его словам, теперь он ожидает подписание соглашения с Индией, которой Вашингтон планирует «открыть рынок для товаров США».
Соглашение с Китаем предусматривает снижение США пошлин на китайские товары до 55%, а Пекином на американские — до 10%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru