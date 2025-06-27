Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп заявил в Белом доме, что 25 июня подписал торговую сделку с Пекином.

Трамп: Китай годами обворовывал США

По его словам, теперь он ожидает подписание соглашения с Индией, которой Вашингтон планирует «открыть рынок для товаров США».

Соглашение с Китаем предусматривает снижение США пошлин на китайские товары до 55%, а Пекином на американские — до 10%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:КитайСШАДональд Трамп

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