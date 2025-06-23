Напомним, в ночь на 22 июня Трамп сообщил, что Вооруженные силы (ВС) США совершили успешную атаку на три ядерных объекта Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане.

«Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан», - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, наибольший ущерб был нанесен «намного ниже уровня земли». Удары попали «в яблочко», подчеркнул он.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон уничтожил ядерную программу Тегерана, напоминает RT. Он заметил, что Трамп уже более десяти лет последовательно заявляет, что Иран не должен обладать ядерным оружием.

По данным телеканала NBC News, за несколько дней до ударов США по ядерным объектам Тегерана Трамп якобы получил послание от Ирана с угрозой активации «спящих террористических ячеек» внутри Соединенных Штатов в случае нападения, отмечает газета «Известия». Американский лидер якобы получил письмо из Ирана через посредника на прошедшем в Канаде саммите «большой семерки», который Трамп покинул досрочно, чтобы «рассмотреть возможные действия на фоне конфликта между Израилем и Ираном».