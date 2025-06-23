Трамп замахнулся на смену власти в Иране ударами по ядерным объектам
После нанесения ударов по ядерным объектам Ирана Трамп заговорил о смене власти в Исламской республике, что еще больше подогрело тревогу у мирового сообщества.
Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Ирана не может сделать страну «снова великой».
«Считается неполиткорректным использовать термин «смена режима». Но если нынешний режим не может сделать Иран снова великим, то почему бы и не состояться смене власти?» - написал он в соцсети Truth Social.
Американский лидер также сообщил о «колоссальном ущербе» ядерной инфраструктуры Ирана в результате ударов США. По его словам, пилоты B-2 благополучно вернулись в штат Миссури, успешно завершив операцию. Президент США заявил, что Тегеран обязан согласиться «закончить эту войну», иначе Иран столкнется с более серьезными последствиями.
Примечательно, что публикация Трампа контрастирует с заявлениями представителей его администрации. Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио заверили, что недавние удары США по исламской республике были нацелены исключительно против его ядерной программы и не преследовали цель смены власти.
Напомним, в ночь на 22 июня Трамп сообщил, что Вооруженные силы (ВС) США совершили успешную атаку на три ядерных объекта Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане.
«Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан», - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, наибольший ущерб был нанесен «намного ниже уровня земли». Удары попали «в яблочко», подчеркнул он.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон уничтожил ядерную программу Тегерана, напоминает RT. Он заметил, что Трамп уже более десяти лет последовательно заявляет, что Иран не должен обладать ядерным оружием.
По данным телеканала NBC News, за несколько дней до ударов США по ядерным объектам Тегерана Трамп якобы получил послание от Ирана с угрозой активации «спящих террористических ячеек» внутри Соединенных Штатов в случае нападения, отмечает газета «Известия». Американский лидер якобы получил письмо из Ирана через посредника на прошедшем в Канаде саммите «большой семерки», который Трамп покинул досрочно, чтобы «рассмотреть возможные действия на фоне конфликта между Израилем и Ираном».
Сейчас Тегеран требует созвать экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ в ответ на удары США по ядерным объектам на территории Ирана.
«Мы требуем от Совета управляющих МАГАТЭ созвать экстренное заседание и предпринять действия в связи с опасным нападением США на мирные ядерные объекты страны, которые находились под четким наблюдением МАГАТЭ», - говорится в заявлении иранского МИД.
В документе сказано «об ответственности МАГАТЭ и лично гендиректора агентства» за то, что произошло. Тегеран обвинил Рафаэля Гросси в предвзятом отношении «в интересах воинствующих сторон», что и создало «почву для катастрофы». Гросси анонсировал экстренное заседание в понедельник, 23 июня.
Экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов ранее заявлял «Радиоточке НСН», что если Израиль при участии США обстрелами попадет в хранилища Ирана, связанные с радиоактивными отходами, то произойдет загрязнение территории.
«У Израиля есть опыт бомбежки ядерных объектов. Им показалось, что в Ираке создают ядерное оружие, они отбомбили ядерные центры. Там реактор был даже не под землей. Чем это закончилось? Слава Богу, что радиоактивного загрязнения в Ираке не было, потому что вывезли топливо заранее. Но Израилю за это кто-то по носу дал? Нет. Они думают, что можно шутить с этим. Также Израиль считает, что может молчать о своей ядерной программе. Если Израиль получит от США глубинные бомбы, которые проникают до 60 метров, они могут разбомбить комплексы в Иране. Если они попадут в хранилища, связанные с радиоактивными отходами, загрязнение территории точно будет. Это будет не Чернобыль, не Фукусима, но загрязнение», - предупредил он.
В свою очередь директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне, профессор Питер Кузник заявил, что Трамп рискует потерять значительную часть своей электоральной поддержки после решения нанести удары по иранским ядерным объектам, отмечает Ura.ru.
«База сторонников Трампа глубоко расколота. Многие голосовали за него, потому что он выступал как кандидат мира, критиковал неоконсерваторов и обещал не втягивать США в новые войны. Сейчас он перешел на сторону тех, кого раньше осуждал. Он солгал своим сторонникам и предал их надежды», - сказал Кузник в беседе с РИА Новости.
По его словам, подобный шаг со стороны Трампа по отношению к Ирану может привести к серьезным политическим последствиям для нынешней администрации.
Международное сообщество негативно отреагировало на эту атаку США. Так, российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совета Безопасности резко осудил действия США, нанесших удары по ядерным объектам Ирана. Он подчеркнул, что Вашингтон в очередной раз продемонстрировал пренебрежение международным правом и позицией большинства стран мира, действуя исключительно в интересах своего израильского союзника.
«Россия самым решительным образом осуждает безответственные, опасные и провокационные действия, совершённые США против Ирана», - заявил он.
По мнению дипломата, США своими действиями открыли ящик Пандоры, и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия привержена и духу, и букве Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, напоминает «Свободная пресса». Она также напомнила слова президента России Владимира Путина о множестве спекуляций от провокаторов, утверждавших, что Москва якобы что-то могла бы сделать, но не сделала в рамках договора.
МИД КНДР также выступило с осуждением ударов, нанесенных США по территории Ирана. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на официального представителя ведомства, подобные действия являются грубым нарушением Устава ООН.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш охарактеризовал удары как опасную эскалацию в регионе и прямую угрозу международному миру и безопасности. США также подверглись строгой критике со стороны Кубы и Китая.
Американская газета The New York Times со ссылкой на собственный источник сообщает, что американские военные и представители разведки якобы обнаружили признаки того, что поддерживаемые Ираном ополченцы готовятся атаковать базы США в Ираке и, возможно, в Сирии, в связи с ударами по иранским ядерным объектам. По информации издания, пока эти группировки сдерживаются, а иракские власти «прилагают все усилия», чтобы отговорить их от действий против американских баз.
Помимо непосредственного риска втягивания еще большего числа стран в конфронтацию на Ближнем Востоке, весь мир замер в ожидании скачка цен на нефть, который произойдет в результате закрытия Ормузского пролива. Накануне парламент Ирана вновь заявил, что считает необходимым закрыть пролив. По словам члена комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаила Коусари, окончательное решение по этому вопросу будет принято Советом национальной безопасности.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявлял НСН, что если Иран перекроет Ормузский пролив, 20-25% мировой нефти окажутся заблокированы, цены вырастут до 150 долларов за баррель.
«Программа максимум, которая менее вероятна пока, заключается в том, что Иран перекроет Ормузский пролив. Тогда 20-25% мировой нефти окажутся заблокированы. Это нефть Саудовской Аравии, Кувейта и так далее. Цена тогда уйдет в район 150 и выше долларов за баррель. Но долго такая ситуация вряд ли продлится, сразу вмешаются США и ЕС, потому что для них такие цены на нефть губительны. Страны региона тоже будут против, будут с этим бороться. При таких ценах потребление будет очень сильно снижаться. Для России было бы выгодно сохранение сегодняшнего статуса, когда есть напряжение, но цена не такая запредельная. Нам выгоден продолжительный период относительно высоких цен до 80 долларов за баррель. Также нам выгодно частичное сокращение поставок из Ирана, так как мы тоже в Китай поставляем свою нефть», - заключил собеседник НСН.
В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что закрытие Ормузского пролива, о котором уже несколько дней говорят иранские власти, не пощадит США - от нефтяного шока никто не застрахован.
«Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне. Если Ормузский пролив будет закрыт, пощады для США не будет. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока — цены на бензин взлетят», - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
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