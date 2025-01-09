Через шантаж: «Захват» Канады и Гренландии позволит Трампу догнать Россию в Арктике
Трамп сможет предложить Дании компромисс, чтобы заполучить Гренландию, заявил НСН Александр Пилясов.
Избранный президент США Дональд Трамп будет шантажировать Данию из-за Гренландии, в итоге будет найден компромисс, но остров интересует США только вместе с Канадой, заявил НСН генеральный директор Института регионального консалтинга, профессор МГУ и ВШЭ Александр Пилясов.
Дональд Трамп серьезно настроен на приобретение Гренландии, в том числе для расширения сферы влияния Соединенных Штатов в Западном полушарии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Уточняется, что Трамп собирается использовать не военную силу, а оказать дипломатическое или экономическое давление на Данию. Пилясов рассказал, чем может завершиться спор за Гренландию.
«В плане освоения ресурсов Арктики ситуация очень серьезно поменяется. Это затронет в большей степени Евросоюз, который всегда использовал Гренландию, а также Финляндию и Швецию. Это арктические страны, у ЕС есть соответствующая доктрина. Поэтому это будет вытеснение Евросоюза из Арктики, это означает сильную американизацию Арктики. Гренландию надо рассматривать именно в контексте претензии на Канаду, потому что это тоже Арктика. Канада и Гренландия вместе сопоставимы с российской Арктикой по фасаду», - отметил он.
Пилясов подчеркнул, что США давно занимаются «скупкой» земель, в современных реалиях Трамп сможет предложить Дании компромисс, чтобы заполучить Гренландию.
«Пока покупка Гренландии вызывает ступор у мирового сообщества. Но в США существует многовековая традиция покупки земель, вспомним Аляску, покупку Флориды и так далее. Поэтому Трамп в этом смысле является нарушителем традиций последних десятилетий, но не нарушает многовековые традиции своей страны. Силового захвата точно не будет, может быть шантаж. В итоге будет найден какой-то компромисс, который позволил бы Дании сохранить лицо, не быть униженной. Для Дании это больше статус, чем территория. Хочу отметить, что в Дании всегда считали Канаду страной с колониальным мышлением, которая не может быть самостоятельной», - рассказал собеседник НСН.
По его словам, подобные заявления Трампа возвращают мир в колониальную эпоху, где на первый план выходят ресурсные территории.
«Важно понимать, что подобные заявления Трампа возвращают нас к реалиям колониальной эры, когда захват географических пространств значил очень много для метрополий. Получается новая версия колониальных захватов и переделов мира, которые были в 15-17 веках. Ресурсные и незаселенные пространства становятся очень важны. Гренландии очень выгодно глобальное потепление, потому что все месторождения урана, металлов расположены на побережье, которое освобождается ото льда и становится более доступным. Поэтому сейчас здесь некая эйфория с точки зрения добычи ресурсов. Трамп, возможно, не захотел бы Гренландию, если бы она была покрыта льдом. А теперь у него возникает охотничий азарт на дичь», - заключил он.
Заявления Трампа о Гренландии и Панамском канале ранее раскритиковал немецкий канцлер Олаф Шольц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В селе в Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина
- США объявили о новом пакете военной помощи Украине в объеме $500 млн
- Экс-министра цифрового развития Ярославской области обвинили в коррупции
- В Госдуме сравнили Армению с осликом, который тянется за морковкой на удочке
- ВСУ потеряли на Курском направлении до 50 310 военнослужащих
- В Севастополе обещают ликвидировать последствия разлива мазута к лету
- Певец Алексей Воробьев эвакуировался из дома с собакой из-за пожаров в США
- Неизвестный отправил стрихнин в офис премьер-министра Бельгии
- Верховный суд запретил водителям употреблять алкоголь сразу после ДТП
- Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru