Через шантаж: «Захват» Канады и Гренландии позволит Трампу догнать Россию в Арктике

«В плане освоения ресурсов Арктики ситуация очень серьезно поменяется. Это затронет в большей степени Евросоюз, который всегда использовал Гренландию, а также Финляндию и Швецию. Это арктические страны, у ЕС есть соответствующая доктрина. Поэтому это будет вытеснение Евросоюза из Арктики, это означает сильную американизацию Арктики. Гренландию надо рассматривать именно в контексте претензии на Канаду, потому что это тоже Арктика. Канада и Гренландия вместе сопоставимы с российской Арктикой по фасаду», - отметил он.

Пилясов подчеркнул, что США давно занимаются «скупкой» земель, в современных реалиях Трамп сможет предложить Дании компромисс, чтобы заполучить Гренландию.

«Пока покупка Гренландии вызывает ступор у мирового сообщества. Но в США существует многовековая традиция покупки земель, вспомним Аляску, покупку Флориды и так далее. Поэтому Трамп в этом смысле является нарушителем традиций последних десятилетий, но не нарушает многовековые традиции своей страны. Силового захвата точно не будет, может быть шантаж. В итоге будет найден какой-то компромисс, который позволил бы Дании сохранить лицо, не быть униженной. Для Дании это больше статус, чем территория. Хочу отметить, что в Дании всегда считали Канаду страной с колониальным мышлением, которая не может быть самостоятельной», - рассказал собеседник НСН.

По его словам, подобные заявления Трампа возвращают мир в колониальную эпоху, где на первый план выходят ресурсные территории.

«Важно понимать, что подобные заявления Трампа возвращают нас к реалиям колониальной эры, когда захват географических пространств значил очень много для метрополий. Получается новая версия колониальных захватов и переделов мира, которые были в 15-17 веках. Ресурсные и незаселенные пространства становятся очень важны. Гренландии очень выгодно глобальное потепление, потому что все месторождения урана, металлов расположены на побережье, которое освобождается ото льда и становится более доступным. Поэтому сейчас здесь некая эйфория с точки зрения добычи ресурсов. Трамп, возможно, не захотел бы Гренландию, если бы она была покрыта льдом. А теперь у него возникает охотничий азарт на дичь», - заключил он.

Заявления Трампа о Гренландии и Панамском канале ранее раскритиковал немецкий канцлер Олаф Шольц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

