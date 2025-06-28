В США отклонили резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа по ударам в Иране

Сенат американского Конгресса отклонил резолюцию, которая помешала бы президенту США Дональду Трампу проводить военные действия в Иране без разрешения законодателей. Голосование транслировалось на сайте органа.

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Документ был предложен демократом Тимом Кейном. В нем предлагалось в том числе «дать указание о выводе Вооруженных сил... из боевых действий против Исламской Республики Иран, которые не были санкционированы конгрессом».

Решение отклонить резолюцию поддержали 53 сенатора, еще 47 выступили против.

Ранее в Конгрессе подготовили резолюции, обязывающие президента Трампа применять военную силу в отношении Тегерана только с разрешения законодателей, но эти документы пока не приняты.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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