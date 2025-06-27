Почему Иран не откажется от урана за $30 миллиардов от США
Генеральный директор «Центра изучения современного Ирана» Раджаб Сафаров заявил НСН, что Иран не примет предложение США по урану, так как это будет означать полную зависимость страны от "партнеров".
Идея американцев передать через своих союзников в Персидском заливе деньги Ирану за отказ от ядерной программы – это афера международного уровня, заявил в беседе с НСН генеральный директор «Центра изучения современного Ирана» Раджаб Сафаров.
В Белом доме обсуждают шаги, которые могут вернуть Тегеран к переговорам по ядерной программе, в том числе, возможность предоставления Ирану доступа к $30 млрд из заблокированных иранских фондов. В американской администрации утверждают, что средства поступят не напрямую от США, а через партнеров из числа арабских стран. Также источники сообщили, что в настоящее время рассматривается предложение о том, чтобы американские союзники из стран Персидского залива оплатили создание новой инфраструктуры на замену разрушенной в ходе американских ударов по ядерному объекту в Фордо, однако уже без возможности обогащать уран. Сафаров подчеркнул, что на самом деле никаких денег американцы Ирану передавать даже не думают.
«Это афера международного уровня. Американцы не собираются никакие деньги передавать через своих соратников в зоне Персидского залива. По большому счету, они заранее знают, что Иран на это не пойдет. А что значит отказаться от обогащения урана? Это означает, что надо просто смотать удочки и уйти с этого рынка. Обогащение урана – это конечный результат технологии полного ядерного цикла. Это означает, что вы не будете заниматься развитием, не будете иметь гарантированный запас обогащенного урана для промышленного производства, для народного хозяйства и так далее. Это вынудит иранское правительство клянчить на мировых рынках низкообогащенный уран, хотя бы для медицинских целей. Это означает, что в Исламской республике будут умирать миллионы людей из-за нехватки лекарств, технологий и процедур», - пояснил Сафаров.
Он также рассказал, что ещё ждет Иран, если он согласится на предложение США.
«Америка предлагает остановить развитие страны взамен на гарантию не наносить удары. Я думаю, Иран откажется от этого предложения, тем более, что в Тегеране не доверяют ни Соединенным Штатам, ни Израилю, ни Европе. Любые предложения от них сопряжены с очень большей долей обмана. Чуть позже они могут добавить, что вы не должны иметь ракетную технологию, это всё нужно демонтировать и уничтожить. А дальше могут сказать, что вы ребята, вообще, не рыпайтесь, то, что будет происходить в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке, вообще, теперь не ваше дело. Нельзя будет создавать какие-то организации. Активное участие Ирана в региональной политике должно быть сведено к нулю, скажут США. Живите спокойно, тихо, делайте только то, что вам скажет дядя Сэм...Это кабальные предложения, которые не нужны Ирану», - считает эксперт.
По его словам, США, таким образом, разыгрывают новый сценарий, который должен оправдать последующие удары по Исламской республике.
«На американские условия может пойти только государство, когда оно сильно напугано и другого выхода нет, иначе его ждет полный крах. Подвигнуть на переговоры кабального характера можно только после капитуляции в войне. Иран же, наоборот, празднует победу, считая себя победителем в 12-дневной войне. Это израильтяне запросили перемирие, которых напугали возможности Ирана. Они увидели, что их система противовоздушной обороны не срабатывает. США, чтобы спасти своего партнера, применили отвлекающий удар, якобы, на ядерные объекты Исламской республики. Теперь же американцы разыгрывают новый сценарий, при котором Вашингтон, якобы, прилагает усилия по мирному урегулированию, а иранцы всё отвергают. Это доказывает намерение Тегерана создать ядерную бомбу. США не могут позволить Ирану стать ядерной страной, поэтому последуют новые превентивные удары. Вот логика американцев», - добавил Сафаров.
Ранее президент США Дональд Трамп сравнил удары по Ирану с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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