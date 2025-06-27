«Америка предлагает остановить развитие страны взамен на гарантию не наносить удары. Я думаю, Иран откажется от этого предложения, тем более, что в Тегеране не доверяют ни Соединенным Штатам, ни Израилю, ни Европе. Любые предложения от них сопряжены с очень большей долей обмана. Чуть позже они могут добавить, что вы не должны иметь ракетную технологию, это всё нужно демонтировать и уничтожить. А дальше могут сказать, что вы ребята, вообще, не рыпайтесь, то, что будет происходить в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке, вообще, теперь не ваше дело. Нельзя будет создавать какие-то организации. Активное участие Ирана в региональной политике должно быть сведено к нулю, скажут США. Живите спокойно, тихо, делайте только то, что вам скажет дядя Сэм...Это кабальные предложения, которые не нужны Ирану», - считает эксперт.

По его словам, США, таким образом, разыгрывают новый сценарий, который должен оправдать последующие удары по Исламской республике.

«На американские условия может пойти только государство, когда оно сильно напугано и другого выхода нет, иначе его ждет полный крах. Подвигнуть на переговоры кабального характера можно только после капитуляции в войне. Иран же, наоборот, празднует победу, считая себя победителем в 12-дневной войне. Это израильтяне запросили перемирие, которых напугали возможности Ирана. Они увидели, что их система противовоздушной обороны не срабатывает. США, чтобы спасти своего партнера, применили отвлекающий удар, якобы, на ядерные объекты Исламской республики. Теперь же американцы разыгрывают новый сценарий, при котором Вашингтон, якобы, прилагает усилия по мирному урегулированию, а иранцы всё отвергают. Это доказывает намерение Тегерана создать ядерную бомбу. США не могут позволить Ирану стать ядерной страной, поэтому последуют новые превентивные удары. Вот логика американцев», - добавил Сафаров.

Ранее президент США Дональд Трамп сравнил удары по Ирану с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

