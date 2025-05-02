Трамп заявил, что США больше остальных сделали для победы во Второй мировой войне

США сделали больше, чем другие государства, для победы во Второй мировой войне, и выиграли Первую и Вторую мировые войны. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Как отметил политик, многие союзники Вашингтона отмечают 8 мая как День Победы, но США сделали «несравнимо больше» для победы во Второй мировой. Трамп объявил 8 мая Днем Победы в этой войне, 11 ноября - Днем Победы в Первой мировой.

«Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы... ничего не празднуем - потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать!» - отметил президент.

Политик призвал снова «начать праздновать победы».

Ранее американский режиссер Оливер Стоун заявил, что Вторая мировая была «большой войной» для США, однако в ней сражались и победили русские, пишет Ura.ru.

