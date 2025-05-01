Вучич подтвердил визит в Москву на 9 Мая, несмотря на давление ЕС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен принять участие в параде Победы 9 мая в Москве, несмотря на предупреждения со стороны Европейского союза о возможных последствиях.

Он напомнил, что соответствующее приглашение получил от президента России Владимира Путина и уже ранее подтвердил участие в мероприятии, приуроченном к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

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Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас ранее заявила, что участие стран-кандидатов в праздновании в Москве будет воспринято в Брюсселе как серьезный политический сигнал.

Комментируя возможные санкции, Вучич заявил, что готов к любым мерам воздействия. По его словам, в Брюсселе придают его визиту в Москву больше значения, чем ситуации на Украине или энергетическим проблемам в Европе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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