Вучич подтвердил визит в Москву на 9 Мая, несмотря на давление ЕС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен принять участие в параде Победы 9 мая в Москве, несмотря на предупреждения со стороны Европейского союза о возможных последствиях.

Он напомнил, что соответствующее приглашение получил от президента России Владимира Путина и уже ранее подтвердил участие в мероприятии, приуроченном к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.