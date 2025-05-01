СМИ: На парад 9 мая в Москве может приехать представитель США

Представитель США может приехать в Москву на Парад Победы 9 мая. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает телеканал «Звезда».

Путин назвал День Победы особым праздником для всей России

Отмечается, что речь идёт о представительстве на высоком уровне.

Телеканал предположил, что в Россию на День Победы может приехать госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что французские политики хотят посетить Москву на День Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Евгений Биятов//РИА Новости
ТЕГИ:СШАРоссияПарад ПобедыДень Победы

Горячие новости

Все новости

партнеры