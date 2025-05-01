СМИ: На парад 9 мая в Москве может приехать представитель США
1 мая 202513:19
Представитель США может приехать в Москву на Парад Победы 9 мая. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает телеканал «Звезда».
Отмечается, что речь идёт о представительстве на высоком уровне.
Телеканал предположил, что в Россию на День Победы может приехать госсекретарь США Марко Рубио.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что французские политики хотят посетить Москву на День Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru