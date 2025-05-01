Путин назвал День Победы особым праздником для всей России
День Победы является особым праздником для всей России, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы государства Владимира Путина.
Президент отметил роль РСФСР в победе. По его словам, в ходе боевых действий страна потеряла около 70% населения.
Путин отметил важность использования современных возможностей для передачи памяти, правды о Великой Отечественной войне будущим поколениям.
Российский лидер заявил о необходимости четкого различия между патриотизмом и национализмом, подчеркнув, что последнее нередко становится основой для проявлений ненависти и может привести к нацизму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru