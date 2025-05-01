Путин назвал День Победы особым праздником для всей России

День Победы является особым праздником для всей России, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы государства Владимира Путина.

Песков объяснил, почему в День Победы в Москве ожидается большое число лидеров

Президент отметил роль РСФСР в победе. По его словам, в ходе боевых действий страна потеряла около 70% населения.

Путин отметил важность использования современных возможностей для передачи памяти, правды о Великой Отечественной войне будущим поколениям.

Российский лидер заявил о необходимости четкого различия между патриотизмом и национализмом, подчеркнув, что последнее нередко становится основой для проявлений ненависти и может привести к нацизму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:День ПобедыПрезидент РФВладимир Путин

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