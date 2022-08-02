«Тихоокеанский фронт»: Армии Китая и Тайваня приведены в боевую готовность
Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси может приземлиться на Тайване 2 августа в полдень по московскому времени.
Тайваньская армия 2 августа повысила уровень боеготовности. Местные СМИ сообщают, что режим сохранится до полудня четверга и связан с возможным визитом спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси.
«Чтобы скорректировать ее в соответствии с угрозой», - объяснили военные Тайваня повышение уровня боеготовности.
Посетит ли Пелоси остров до сих пор неизвестно. На сайте политика говорится, что в турне войдут Сингапур, Малайзия, Южная Корея и Япония. Сейчас она находится в Куала-Лумпуре.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение о поездке Пелоси на Тайвань она может принять сама.
«Это будет ее решение», – сказал Блинкен.
Профессор факультета глобальных исследований Софийского университета Кадзухиро Маэсима считает, что окончательное решение о визите на остров Пелоси примет по ситуации. По его мнению, США заинтересованы в том, чтобы «не создавать прецедента, при котором они отступят под давлением Китая». В Белом доме признают: военный конфликт может быть. Правда, его инициатором называют Китай.
В Пекине пристально следят за перемещением 82-летней конгрессвумен. Республиканская газета Global Times сообщает, что армия страны готова приступить к боевым действиям, но только в случае если противник атакует первым. О каком противнике идет речь в статье прямо не указано.
«Мы не атакуем до тех пор, пока не будем атакованы. Однако если это произойдет, КНР, несомненно, предпримет контратаку», - подчеркивается в статье.
При этом китайский эксперт в области военной авиации Фу Цяньшао заявил, что военные самолеты Китая способны регулярно вести патрулирование вокруг Тайваня. Кроме того, у армии, флота и авиации НОАК гораздо больше возможностей для перехвата и нанесения ударов, чем во время кризиса в Тайваньском проливе в 1996 году.
Параллельно с этим начинаются китайские военные учения в Южно-Китайском море. Они будут проводиться на фоне эскалации ситуации в регионе. Маневры продлятся до 6 августа. Заход всех судов в район учений будет запрещен. Какие именно виды войск будут принимать участие в учениях, и какие запланированы маневры – не уточняется.
Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин в разговоре с НСН высказал мнение, что вероятность военного конфликта между США и Китаем высокая, он может оказаться для Соединенных Штатов новым Перл-Харбором.
«Вероятность возникновения конфликта высокая. Он будет локализован в пределах морской зоны, то есть это будет воздушно-морской конфликт с участием ВВС Тайваня. В ходе него Китай и США окажутся в состоянии прямого военного противостояния. С обеих сторон будут потери, есть вероятность, что может быть потоплен американский авианосец или даже часть простых кораблей. Это может привести к эффекту, аналогичному тому, что произошел после атаки Перл-Харбора, то есть может перейти в фазу большой войны. Для американского общества это будет подано как новый Перл-Харбор», - предполагает Сивков.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала азиатское турне Нэнси Пелоси «военно-политическим авантюризмом».
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