«Тихоокеанский фронт»: Армии Китая и Тайваня приведены в боевую готовность

Посетит ли Пелоси остров до сих пор неизвестно. На сайте политика говорится, что в турне войдут Сингапур, Малайзия, Южная Корея и Япония. Сейчас она находится в Куала-Лумпуре.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение о поездке Пелоси на Тайвань она может принять сама.

«Это будет ее решение», – сказал Блинкен.