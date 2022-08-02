Блинкен: Решение по поездке на Тайвань остается за Пелоси

Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси самостоятельно решает, ехать ли ей на остров Тайвань, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: Пелоси прибудет на Тайвань 2 августа

«Если Нэнси Пелоси решит поехать, то это будет ее решение», – сказал глава американской дипломатии.

Ранее доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал мнение, что вероятность военного конфликта между США и Китаем высокая, он может оказаться для Соединенных Штатов новым Перл-Харбором.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:КитайТайваньСША
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