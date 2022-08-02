Блинкен: Решение по поездке на Тайвань остается за Пелоси
Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси самостоятельно решает, ехать ли ей на остров Тайвань, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает «РЕН ТВ».
«Если Нэнси Пелоси решит поехать, то это будет ее решение», – сказал глава американской дипломатии.
Ранее доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал мнение, что вероятность военного конфликта между США и Китаем высокая, он может оказаться для Соединенных Штатов новым Перл-Харбором.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru