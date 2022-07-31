Захарова прокомментировала азиатское турне Пелоси
Азиатское турне спикера палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси можно назвать «военно-политическим авантюризмом», сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
С другой стороны, по её словам, визиты Пелоси в страны Азии — это «полеты во сне и наяву», так как происходящее с «американской политичкой» спикера слишком «неадекватно и сюрреалистично».
Напомним, самолет Пелоси приземлился в аэропорту Гонолулу на Гаваях. Пока данные о её возможной поездке на Тайвань отсутствуют.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru