Захарова прокомментировала азиатское турне Пелоси

С другой стороны, по её словам, визиты Пелоси в страны Азии — это «полеты во сне и наяву», так как происходящее с «американской политичкой» спикера слишком «неадекватно и сюрреалистично».

Напомним, самолет Пелоси приземлился в аэропорту Гонолулу на Гаваях. Пока данные о её возможной поездке на Тайвань отсутствуют.

