Захарова прокомментировала азиатское турне Пелоси

Азиатское турне спикера палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси можно назвать «военно-политическим авантюризмом», сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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С другой стороны, по её словам, визиты Пелоси в страны Азии — это «полеты во сне и наяву», так как происходящее с «американской политичкой» спикера слишком «неадекватно и сюрреалистично».

Напомним, самолет Пелоси приземлился в аэропорту Гонолулу на Гаваях. Пока данные о её возможной поездке на Тайвань отсутствуют.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТайваньСШАМария Захарова
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