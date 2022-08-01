Новый Перл-Харбор? Военный конфликт между США и Китаем назвали реальным
Зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук в эфире НСН рассказал, как Ненси Пэлоси поставила мир на пороге масштабной войны.
Вероятность военного конфликта между США и Китаем высокая, он может оказаться для Соединенных Штатов новым Перл-Харбором, заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Как сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников и руководство Тайваня, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси всё-таки посетит Тайвань. Точная дата не называется, но указывается, что визит может состояться после посещения ею Малайзии. Ранее КНР заявила, что примет меры, если Пелоси посетит остров. Китай считает Тайвань своей территорией и резко против любых действий, которые обозначают её независимость. На этом фоне авианосная ударная группа ВМС США, которую возглавляет авианосец «Рональд Рейган», взяла курс на акваторию к юго-востоку от Тайваня.
«Вероятность возникновения конфликта высокая. Он будет локализован в пределах морской зоны, то есть это будет воздушно-морской конфликт с участием ВВС Тайваня. В ходе него Китай и США окажутся в состоянии прямого военного противостояния. С обеих сторон будут потери, есть вероятность, что может быть потоплен американский авианосец или даже часть простых кораблей. Это может привести к эффекту, аналогичному тому, что произошел после атаки Перл-Харбора, то есть может перейти в фазу большой войны. Для американского общества это будет подано как новый Перл-Харбор», - предполагает Сивков.
По мнению военного эксперта, в этом конфликте у США есть несколько целей.
«Расчет, что в этой заварушке на море США поставят на колени Китай и одновременно заполучат статус «крутого парня». Пользуясь этой войной, на территории США введут военные положение, что сорвет выборы 2022 года в Конгресс и Сенат, а потом и выборы президента в 2024-ом, оставив у власти Байдена. То есть это заинтересованность в конфликте по внутренним соображениям. Во-вторых, если Нэнси Пелоси не полетит на Тайвань, это будет пощечиной США - якобы США испугались Китая. Если же она полетит и Китай не заставит ее приземлиться на своей территории или не собьет – это будет пощечина для Китая. Таким образом Пелоси поставила две стороны на пороге реальной масштабной войны. Понятно, что дело не в ней, а кругах, которые определяют политику, в глобалистах, которые понимают, что приход к власти Трампа будет означать конец их господства на территории США. Шансов построить плацдарм для построения единого мира, где господами будут они, уже не будет никаких. Эти силы контролируют до 80% мирового финансового оборота, речь идет о сотнях триллионах долларов, и они будут делать все, чтобы столкнуть США и Китай», - считает зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
Сивков полагает, что это будет большая морская война, потому что на континенте США противостоять Китаю не смогут.
«Это может быть морская война, длительная, на изматывание ресурсов. Для этого у США как раз есть силы. У Китая пока возможности для нанесения удара обычным оружием по территории США нет, а у США по Китаю – есть. Но то, что США целенаправленно ведут к локальному конфликту вокруг Тайваня с Китаем – это совершенно точно. Расчет простой: используя свое качественное превосходство в морских вооружениях и количественное в авианосных силах, водных силах и отчасти в надводных, США решают, видимо, нанести решающий удар по Китаю с тем, чтобы ликвидировать китайский флот, пока он не приобрел большую мощь. Китай к ядерной войне с США не готов, а США не хотят вести ядерную войну с КНР, так как она предполагает, что значительная часть ядерного потенциала дойдет до США и это будут большие потери. А война на море за островные зоны не поднимается выше ядерного порога», - пояснил эксперт.
Для России эта война в Тихом океане будет означать, что США перестанут столь же активно принимать участие в помощи Украине, к тому же у них может появиться оправдание поражения президента Владимира Зеленского.
«Для России это будет означать, что Тихий океан превратиться в Тихоокеанский театр военных действий. США придется плотно заниматься Китаем, им уже будет не до Украины. На Украине американская элита проигрывает и, чтобы оправдать крах режима Зеленского, оправдают его тем, что США оказались втянуты в войну с Китаем», - считает Сивков.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала азиатское турне Нэнси Пелоси «военно-политическим авантюризмом».
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