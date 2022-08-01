Новый Перл-Харбор? Военный конфликт между США и Китаем назвали реальным

По мнению военного эксперта, в этом конфликте у США есть несколько целей.

«Расчет, что в этой заварушке на море США поставят на колени Китай и одновременно заполучат статус «крутого парня». Пользуясь этой войной, на территории США введут военные положение, что сорвет выборы 2022 года в Конгресс и Сенат, а потом и выборы президента в 2024-ом, оставив у власти Байдена. То есть это заинтересованность в конфликте по внутренним соображениям. Во-вторых, если Нэнси Пелоси не полетит на Тайвань, это будет пощечиной США - якобы США испугались Китая. Если же она полетит и Китай не заставит ее приземлиться на своей территории или не собьет – это будет пощечина для Китая. Таким образом Пелоси поставила две стороны на пороге реальной масштабной войны. Понятно, что дело не в ней, а кругах, которые определяют политику, в глобалистах, которые понимают, что приход к власти Трампа будет означать конец их господства на территории США. Шансов построить плацдарм для построения единого мира, где господами будут они, уже не будет никаких. Эти силы контролируют до 80% мирового финансового оборота, речь идет о сотнях триллионах долларов, и они будут делать все, чтобы столкнуть США и Китай», - считает зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Сивков полагает, что это будет большая морская война, потому что на континенте США противостоять Китаю не смогут.

«Это может быть морская война, длительная, на изматывание ресурсов. Для этого у США как раз есть силы. У Китая пока возможности для нанесения удара обычным оружием по территории США нет, а у США по Китаю – есть. Но то, что США целенаправленно ведут к локальному конфликту вокруг Тайваня с Китаем – это совершенно точно. Расчет простой: используя свое качественное превосходство в морских вооружениях и количественное в авианосных силах, водных силах и отчасти в надводных, США решают, видимо, нанести решающий удар по Китаю с тем, чтобы ликвидировать китайский флот, пока он не приобрел большую мощь. Китай к ядерной войне с США не готов, а США не хотят вести ядерную войну с КНР, так как она предполагает, что значительная часть ядерного потенциала дойдет до США и это будут большие потери. А война на море за островные зоны не поднимается выше ядерного порога», - пояснил эксперт.