В Белом доме предрекли военный конфликт из-за поездки Пелоси в Тайвань
Власти США считают, что Китай может начать военный конфликт из-за возможной поездки спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. Об этом сообщает ТАСС.
В понедельник сообщалось, что Пелоси намерена прибыть в Тайвань вечером 2 августа, а 3 августа встретится с руководством.
Ранее доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал мнение, что вероятность военного конфликта между США и Китаем высокая, он может оказаться для Соединенных Штатов новым Перл-Харбором.
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