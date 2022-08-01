В Белом доме предрекли военный конфликт из-за поездки Пелоси в Тайвань

Власти США считают, что Китай может начать военный конфликт из-за возможной поездки спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. Об этом сообщает ТАСС.

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В понедельник сообщалось, что Пелоси намерена прибыть в Тайвань вечером 2 августа, а 3 августа встретится с руководством.

Ранее доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал мнение, что вероятность военного конфликта между США и Китаем высокая, он может оказаться для Соединенных Штатов новым Перл-Харбором.



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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КитайСША
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