Армия КНР начинает военные учения в Южно-Китайском море

Народно-освободительная армия Китая 2 августа начинает военные учения в Южно-Китайском море, сообщает РИА Новости.

Блинкен: Решение по поездке на Тайвань остается за Пелоси

Они будут проводиться на фоне эскалации ситуации в регионе на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Маневры продлятся до 6 августа. Заход всех судов в район учений будет запрещен. Какие именно виды войск будут принимать участие в учениях, и какие запланированы маневры – не известно.

Как сообщалось ранее, Пекин сделает все, что в его силах, для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань.

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