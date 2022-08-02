Армия КНР начинает военные учения в Южно-Китайском море
Народно-освободительная армия Китая 2 августа начинает военные учения в Южно-Китайском море, сообщает РИА Новости.
Они будут проводиться на фоне эскалации ситуации в регионе на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Маневры продлятся до 6 августа. Заход всех судов в район учений будет запрещен. Какие именно виды войск будут принимать участие в учениях, и какие запланированы маневры – не известно.
Как сообщалось ранее, Пекин сделает все, что в его силах, для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань.
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