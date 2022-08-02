Армия КНР начинает военные учения в Южно-Китайском море

Они будут проводиться на фоне эскалации ситуации в регионе на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Маневры продлятся до 6 августа. Заход всех судов в район учений будет запрещен. Какие именно виды войск будут принимать участие в учениях, и какие запланированы маневры – не известно.

Как сообщалось ранее, Пекин сделает все, что в его силах, для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань.

