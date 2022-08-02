Китай пообещал применить меры, если Пелоси посетит Тайвань

Пекин сделает все, что в его силах, для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в случае визита спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань.

СМИ: Самолет Пелоси может приземлиться на Тайване под предлогом неисправности

Такое заявление сделал постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. «Нам следует подождать и посмотреть. Но мы сделаем все, что в наших силах, для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности», — заявил дипломат.

Как сообщалось ранее, Пелоси прибудет на Тайвань вечером 2 августа. Чиновница проведёт ночь в отеле Grand Hyatt, а 3 августа встретится с руководством острова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТайваньСШАКитай
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