Китай пообещал применить меры, если Пелоси посетит Тайвань
Пекин сделает все, что в его силах, для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в случае визита спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань.
Такое заявление сделал постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. «Нам следует подождать и посмотреть. Но мы сделаем все, что в наших силах, для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности», — заявил дипломат.
Как сообщалось ранее, Пелоси прибудет на Тайвань вечером 2 августа. Чиновница проведёт ночь в отеле Grand Hyatt, а 3 августа встретится с руководством острова.
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