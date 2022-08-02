СМИ: КНР может выпустить снаряды перед самолетом Пелоси

По его словам, это будет предупреждением в случае визита Пелоси на Тайвань, если иные формы предостережения не заставят ее покинуть соответствующее воздушное пространство.

При этом китайский эксперт в области военной авиации Фу Цяньшао заявил, что военные самолеты Китая способны регулярно вести патрулирование вокруг Тайваня. Кроме того, у армии, флота и авиации НОАК гораздо больше возможностей для перехвата и нанесения ударов, чем во время кризиса в Тайваньском проливе в 1996 году.

Напомним, народно-освободительная армия Китая 2 августа начинает военные учения в Южно-Китайском море. Они будут проводиться на фоне эскалации ситуации в регионе на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань.

