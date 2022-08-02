СМИ: КНР может выпустить снаряды перед самолетом Пелоси
Военная авиация КНР может выпустить снаряды перед лайнером спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает Global Times со ссылкой на военного эксперта.
По его словам, это будет предупреждением в случае визита Пелоси на Тайвань, если иные формы предостережения не заставят ее покинуть соответствующее воздушное пространство.
При этом китайский эксперт в области военной авиации Фу Цяньшао заявил, что военные самолеты Китая способны регулярно вести патрулирование вокруг Тайваня. Кроме того, у армии, флота и авиации НОАК гораздо больше возможностей для перехвата и нанесения ударов, чем во время кризиса в Тайваньском проливе в 1996 году.
Напомним, народно-освободительная армия Китая 2 августа начинает военные учения в Южно-Китайском море. Они будут проводиться на фоне эскалации ситуации в регионе на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань.
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