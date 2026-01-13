США нацелились на аннексию Гренландии, пока до острова не добралась Россия
В США вновь заговорили об аннексии Гренландии, а в России с иронией намекнули Трампу на возможный референдум, в ходе которого жители острова могли бы проголосовать за вхождение в состав РФ.
В американский Конгресс поступил законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата». Об этом объявил конгрессмен‑республиканец Рэнди Файн на личном сайте.
«Сегодня конгрессмен Файн представил Закон об аннексии Гренландии — важнейший законодательный акт, направленный на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущим угрозам, исходящим от Китая и России», — говорится в заявлении.
Если закон будет принят, президент США Дональд Трамп сможет предпринимать любые действия для присоединения острова. Эта инициатива звучит особенно резонансно на фоне предыдущих высказываний Файна: ранее он предлагал использовать ядерное оружие в секторе Газа, проводя параллель с бомбардировками Японии, которые, по его мнению, обеспечили безоговорочную капитуляцию противника.
Администрация Трампа изучает перспективу включения Гренландии в состав США, опасаясь, что остров может стать объектом геополитических притязаний со стороны России или Китая. Об этом говорила пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, отсутствие американских действий в этом направлении чревато тем, что Гренландия окажется под контролем КНР или РФ, что негативно скажется на безопасности всех заинтересованных сторон — США, Европы и местного населения. В Вашингтоне считают, что статус американского штата мог бы обеспечить Гренландии более выгодные условия развития.
Как отмечает журнал Foreign Affairs, США располагают инструментами для мирного установления контроля над островом. Вместо военной интервенции предлагается стратегия экономического влияния: привлечение инвестиций и использование правовых лазеек. В материале подчеркивается, что речь идет не о диалоге и убеждении, а о «кампании обхода и поглощения».
В Гренландии сегодня проживают порядка 57 тысяч человек. Это расположенная в Арктике бывшая колония, ставшая автономной датской территорией и богатая полезными ископаемыми. О желании приобрести Гренландию Трамп заявлял уже не раз. Американский лидер не отвергает возможности применения силы для установления контроля над Гренландией. В одном из выступлений он иронично отметил, что оборонительные силы острова состоят лишь из «двух собачьих упряжек». Ранее президент неоднократно подчёркивал, что США в любом случае добьются присоединения Гренландии.
РОССИИ НЕ НУЖНА ГРЕНЛАНДИЯ
В интервью изданию «Лента.ру» депутат Госдумы Светлана Журова опровергла предположения о возможных притязаниях России на Гренландию. Она подчеркнула, что Москва не планирует присоединять остров, а лишь наблюдает за действиями США в этом регионе. По словам депутата, у России достаточно собственных территорий и ресурсов, а Гренландия, находясь в составе Дании, полностью удовлетворена своим статусом. Журова также высказала мнение, что обвинения в адрес России служат для США оправданием собственных амбиций в отношении острова.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, также отреагировал на американские опасения по поводу гипотетических российских претензий на Гренландию с иронией. В обращении к Трампу он шутливо предупредил о возможном референдуме, в ходе которого жители острова могли бы проголосовать за вхождение в состав России.
«По непроверенной информации, через несколько дней может состояться референдум, на котором жители Гренландии смогут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге. А у России появится новый, уже 90-й субъект Федерации», — поиронизировал политик.
Но не все относятся к происходящему в арктических водах с такой иронией. Например, в НАТО считают, что в случае нападения США на Гренландию альянс прекратит свое существование, отмечает RT. Как сообщает Politico со ссылкой на неназванного дипломата НАТО, основополагающий договор альянса 1949 года принципиально не предусматривает возможности агрессии одного участника против другого. По мнению источника, реализация такого сценария означала бы прекращение существования блока. В условиях нарастающей напряженности в НАТО, вызванной претензиями США на Гренландию, Трамп выступил с заявлением, в котором назвал себя спасителем альянса.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, в свою очередь, выразил сомнение в готовности США к активным военным действиям в отношении Гренландии.
«У меня нет никаких оснований полагать, что это (военные действия. — прим. НСН) серьезно рассматривается, но я считаю, что у нас (ФРГ и США. — прим. НСН) есть общий интерес в том, чтобы заниматься вопросами безопасности в Арктике», — заявил глава Вадефуль журналистам по итогам встречи в США с американским госсекретарем Марко Рубио.
Он уточнил, что разработка плана по обеспечению безопасности в Арктике в интересах НАТО только началась. Он также выразил уверенность, что в ходе предстоящих переговоров между США и Данией будут достигнуты результаты.
Глава МИД страны Антонио Таяни отметил, что страны – члены НАТО не обсуждали с Италией внедрение войск в Гренландию на фоне угроз американского президента о взятии острова под контроль США, отмечает РЕН ТВ. Итальянский министр иностранных дел подчеркнул, что в этом вопросе он выступает за то, чтобы у Гренландии и Дании была свобода выбора. По мнению Таяни, конечное решение должно быть именно за ними.
Кроме того, посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что в Дании не представляют, как можно парировать угрозу притязаний США на Гренландию.
«Дания по-прежнему рассматривает США как гарант своей безопасности и стремится к сохранению сотрудничества и доверия в датско-американских отношениях. В опубликованном в декабре 2025 года Службой военной разведки Дании обзоре угроз для датской и международной безопасности говорится лишь об интересе США к Гренландии, но не о притязаниях США на этот остров. В Дании, видимо, не представляют, как можно парировать такую угрозу», — сказал «Известиям» российский дипломат.
Напомним, 5 января Трамп заявил, что Дания не обладает достаточными ресурсами для самостоятельной защиты Гренландии. Он акцентировал внимание на стратегическом значении острова для безопасности США, указав при этом на участившееся присутствие кораблей России и Китая в арктических водах.
Позже супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти разместила в социальной сети Х карту Гренландии, раскрашенную в цвета американского флага. К изображению она добавила единственное слово «soon» («скоро»), что было расценено как косвенный сигнал о возможных американских притязаниях на территорию острова.
