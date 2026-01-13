«Сегодня конгрессмен Файн представил Закон об аннексии Гренландии — важнейший законодательный акт, направленный на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущим угрозам, исходящим от Китая и России», — говорится в заявлении.

Если закон будет принят, президент США Дональд Трамп сможет предпринимать любые действия для присоединения острова. Эта инициатива звучит особенно резонансно на фоне предыдущих высказываний Файна: ранее он предлагал использовать ядерное оружие в секторе Газа, проводя параллель с бомбардировками Японии, которые, по его мнению, обеспечили безоговорочную капитуляцию противника.



Администрация Трампа изучает перспективу включения Гренландии в состав США, опасаясь, что остров может стать объектом геополитических притязаний со стороны России или Китая. Об этом говорила пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, отсутствие американских действий в этом направлении чревато тем, что Гренландия окажется под контролем КНР или РФ, что негативно скажется на безопасности всех заинтересованных сторон — США, Европы и местного населения. В Вашингтоне считают, что статус американского штата мог бы обеспечить Гренландии более выгодные условия развития.