СМИ: Французский авианосец «Шарль де Голль» направился в Восточное Средиземноморье из-за Ирана

По данным телеканала, это произошло на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Судно прервало миссию в Балтийском море, чтобы направиться в Восточное Средиземноморье. Ранее авианосец участвовал в военных маневрах «Орион-26».

Ранее американский авианосец USS Abraham Lincoln был вынужден покинуть район своего местоположения у границ Ирана. Это связано с ударом по кораблю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

