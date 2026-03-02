СМИ: Французский авианосец «Шарль де Голль» направился в Восточное Средиземноморье из-за Ирана
2 марта 202606:11
Власти Франции перебрасывают авианосец «Шарль де Голль» и его ударную группу в Восточное Средиземноморье, сообщает BFMTV.
По данным телеканала, это произошло на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Судно прервало миссию в Балтийском море, чтобы направиться в Восточное Средиземноморье. Ранее авианосец участвовал в военных маневрах «Орион-26».
Ранее американский авианосец USS Abraham Lincoln был вынужден покинуть район своего местоположения у границ Ирана. Это связано с ударом по кораблю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
