Пушков: Заявления Трампа о «триумфе» могут обернуться катастрофическими последствиями

Сенатор РФ Алексей Пушков поставил под сомнение риторику президента США Дональда Трампа о «триумфе», проведя исторические параллели.

Сенатор заявил в Telegram, что аналогичные победные заявления предыдущих американских лидеров относительно Ирака, Афганистана и Ливии в итоге не соответствовали реальности, что обернулось стратегическим провалом или разрушением государственности.

Таким образом, текущий «триумф» также грозит превратиться в катастрофу. Пушков отметил, что силовое вмешательство Вашингтона в дела других государств сопровождается нарушением международных норм и возвращает мир к логике «дикого империализма».

Ранее Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией в оборонительных целях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:СШАДональд ТрампСовет Федерации РФАлексей Пушков

