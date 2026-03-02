Российские туристы не смоги улететь в Москву из Дохи из-за ситуации в Иране

Их рейс посадили из-за закрытия воздушного пространства над Ираном. По словам пассажиров, они взлетели и направились в сторону Москвы. Спустя 1,5 часа экипаж сообщил, что необходимо вернуться в аэропорт вылета, так как воздушное пространство Ирана закрыто.

Россияне отметили, что ночью в небе были видны следы работы систем противовоздушной обороны, а днем обстановка стала спокойной и по улице передвигались люди, а магазины продолжили работать.

В посольстве РФ туристам посоветовали ожидать дальнейших действий от авиакомпании и не выходить из отеля.

Ранее стало известно, что около 20 тысяч россиян застряли в ОАЭ из-за массовых отмен рейсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

