Российские туристы не смоги улететь в Москву из Дохи из-за ситуации в Иране
Туристы из России не смогли вернуться в Москву из Дохи (Катар), сообщают «Известия».
Их рейс посадили из-за закрытия воздушного пространства над Ираном. По словам пассажиров, они взлетели и направились в сторону Москвы. Спустя 1,5 часа экипаж сообщил, что необходимо вернуться в аэропорт вылета, так как воздушное пространство Ирана закрыто.
Россияне отметили, что ночью в небе были видны следы работы систем противовоздушной обороны, а днем обстановка стала спокойной и по улице передвигались люди, а магазины продолжили работать.
В посольстве РФ туристам посоветовали ожидать дальнейших действий от авиакомпании и не выходить из отеля.
Ранее стало известно, что около 20 тысяч россиян застряли в ОАЭ из-за массовых отмен рейсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
