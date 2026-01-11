Конгрессмен США призвал военных не выполнять приказ Трампа о нападении на Гренландию
Американский конгрессмен от демократической партии Тед Лью обратился к военнослужащим США с призывом игнорировать возможный приказ президента Дональда Трампа о военном вторжении в Гренландию, если такой будет отдан без одобрения Конгресса. Об этом он написал в соцсети Х.
Лью напомнил, что Гренландия входит в состав Дании - союзника США по НАТО. По его словам, любой приказ Трампа о нападении на остров без санкции законодателей будет незаконным, и военные не должны ему подчиняться, поскольку их присяга верности относится к Конституции, а не лично к президенту.
Ранее британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Трамп поручил Пентагону разработать план военного захвата Гренландии. Согласно публикации, ряд высокопоставленных военных командиров выступают против этой инициативы. При этом её активным сторонником является советник президента по внутренней политике Стивен Миллер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Чебурашка», «Простоквашино», «Буратино»: Сказки подарили кинотеатрам миллиарды на Новый год
- СМИ: Военные США использовали мощное неизвестное оружие при захвате Мадуро
- Конгрессмен США призвал военных не выполнять приказ Трампа о нападении на Гренландию
- Эксперт: Робототехника станет одной из самых востребованных профессий в 2026 году
- В Дании предложили перенести резиденцию наследного принца Кристиана в Нуук
- Украина запретила показ фильма о Мазепе из-за участия Никиты Джигурды
- «Влажные фантазии»: Захарова о словах главы МО Великобритании о «похищении» Путина
- Российский теннисист Медведев выиграл турнир ATP в Брисбене
- В 2025 году россияне чаще всего искали работу в продажах и IT
- Создатели «Чебурашка 2» ведут переговоры о зарубежном прокате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru