Конгрессмен США призвал военных не выполнять приказ Трампа о нападении на Гренландию

Лью напомнил, что Гренландия входит в состав Дании - союзника США по НАТО. По его словам, любой приказ Трампа о нападении на остров без санкции законодателей будет незаконным, и военные не должны ему подчиняться, поскольку их присяга верности относится к Конституции, а не лично к президенту.

Ранее британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Трамп поручил Пентагону разработать план военного захвата Гренландии. Согласно публикации, ряд высокопоставленных военных командиров выступают против этой инициативы. При этом её активным сторонником является советник президента по внутренней политике Стивен Миллер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».