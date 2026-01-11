Конгрессмен США призвал военных не выполнять приказ Трампа о нападении на Гренландию

Американский конгрессмен от демократической партии Тед Лью обратился к военнослужащим США с призывом игнорировать возможный приказ президента Дональда Трампа о военном вторжении в Гренландию, если такой будет отдан без одобрения Конгресса. Об этом он написал в соцсети Х.

В Дании предложили перенести резиденцию наследного принца Кристиана в Нуук

Лью напомнил, что Гренландия входит в состав Дании - союзника США по НАТО. По его словам, любой приказ Трампа о нападении на остров без санкции законодателей будет незаконным, и военные не должны ему подчиняться, поскольку их присяга верности относится к Конституции, а не лично к президенту.

Ранее британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Трамп поручил Пентагону разработать план военного захвата Гренландии. Согласно публикации, ряд высокопоставленных военных командиров выступают против этой инициативы. При этом её активным сторонником является советник президента по внутренней политике Стивен Миллер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
