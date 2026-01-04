В Дании потребовали от США уважать ее территориальную целостность
Дания потребовала от США уважения к своей территориальной целостности после появления в соцсетях провокационной карты Гренландии, окрашенной в цвета американского флага.
Изображение опубликовала Кэти Миллер, супруга заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера. Она сопроводила пост лаконичной подписью «скоро» (soon). Публикация быстро набрала более 8 миллионов просмотров и вызвала широкий резонанс.
В ответ датский дипломат Йеспер Мёллер Серенсен напомнил, что США и Дания — союзники по НАТО, и Вашингтон обязан уважать территориальную целостность королевства. Гренландия уже входит в состав НАТО, подчеркнул он.
Ранее британская The Guardian предположила, что после событий в Венесуэле следующими объектами внимания США могут стать Иран и Дания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
