В Дании потребовали от США уважать ее территориальную целостность

Изображение опубликовала Кэти Миллер, супруга заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера. Она сопроводила пост лаконичной подписью «скоро» (soon). Публикация быстро набрала более 8 миллионов просмотров и вызвала широкий резонанс.

В ответ датский дипломат Йеспер Мёллер Серенсен напомнил, что США и Дания — союзники по НАТО, и Вашингтон обязан уважать территориальную целостность королевства. Гренландия уже входит в состав НАТО, подчеркнул он.

Ранее британская The Guardian предположила, что после событий в Венесуэле следующими объектами внимания США могут стать Иран и Дания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».