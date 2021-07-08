Джихад на экспорт. Чем обернётся для России «провал» США в Афганистане
На территорию Афганистана стягиваются боевики запрещенного в России «Исламского государства», но ещё опаснее - распространение идеологии террористов.
«Движение Талибан» (признано в РФ запрещенной террористической организацией – прим. НСН) заметно активизировалось после того, как США начали выводить войска из Афганистана в мае этого года. По сообщениям СМИ, за последние месяцы талибы одержали ряд военных побед у правительственных войск, превратившись в серьезную угрозу не только для вооруженных сил Афганистана, но и для всего региона. Между тем, США не планируют отменять свое решение о выводе войск. Они намерены завершить вывод военного контингента до 11 сентября, завершив свою миссию, растянувшуюся почти на двадцать лет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости, невысоко оценил «успехи» американцев:
«США не просто выводят свои войска из Афганистана – они выводят их, де-факто признав провал своей миссии», - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.
При этом глава МИДа отметил, что с уходом американских войск растет угроза терактов в Афганистане. Лавров отметил, что на территорию Афганистана стягиваются боевики «Исламского государства» (признано в РФ запрещенной террористической организацией – прим. НСН). Лавров сообщил, что боевые подразделения «Исламского государства» целенаправленно располагаются в северных провинциях Афганистана рядом с границами союзников России по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности – прим. НСН) — Таджикистана и Узбекистана.
Ранее талибы захватили несколько опорных пунктов афганской армии на юго-востоке страны и подобрались к таджикской границе, в связи с чем Таджикистан обратился к союзникам по ОДКБ с призывом помочь укрепить границу. Об этом заявил постоянный представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов в ходе заседания постоянного совета организации. Лавров сообщил, что ОДКБ немедленно рассмотрит возможность помощи Таджикистану в случае нападения боевиков из Афганистана. «Если будет нападение на Таджикистан, это будет немедленно предметом рассмотрения ОДКБ», - сказал он. Накануне Лавров допустил использование российской базы в Таджикистане в случае «агрессивных поползновений» в сторону этой страны.
Комментируя это заявление Лаврова, военный историк Евгений Норин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал заявление Лаврова «красной линией для талибов».
«Переговоры ведутся Россией с позиции силы, которая у нее есть в Средней Азии. И слова Лаврова следует воспринимать как щелчок револьвера в кобуре, когда мы напоминаем нашим партнерам по переговорам, что мы не просто излагаем другие пожелания, а можем воплощать их в жизнь и, если потребуется, то силой», - считает эксперт.
Собеседник НСН отметил, что после ухода американских войск в Афганистане возник вакуум, в котором придется активнее работать России, Китаю и Пакистану. При этом он заявил, что Афганистан станет значительной частью талибским, на многие годы.
«Это не очень приятно говорить и признавать, но такова реальность», - сказал Норин.
В свою очередь политолог, журналист, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в интервью для Telegram-канала «Радиоточка НСН» объяснил, в чем главное отличие нынешней ситуации в регионе сейчас от той, когда американский военный контингент присутствовал в регионе в полном количестве.
«Разница вот в чем: раньше борьбу с «Талибаном» представляли, как борьбу с терроризмом, борьбу с «Аль-Каидой» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН). Но с уходом американцев эта война обозначила свою главную сущность – это фактически афгано-пакистанский вооруженный конфликт, который ведется гибридными средствами. Отряды «Талибана» представляют собой силы, подконтрольные пакистанским спецслужбам. Цели талибов – это цели Пакистана. У талибов нет своих целей. Они являются неполноценным политическим субъектом. Они полностью подконтрольны пакистанской армии и разведке», - констатировал он.
Серенко отметил, что уход американцев из Афганистана можно назвать «сменой эпох», и Москва в связи с этим должна пересмотреть свою стратегию.
«Сейчас эпоха меняется. Западный контингент уходит. А вот перемен в российской стратегии особо не видно. Я думаю, что Москве сегодня в отношении Афганистана нужно придерживаться той же линии, что в отношении Сирии. То есть поддержка действующей власти, действующего правительства, действующей армии в борьбе с джихадистами и террористами», - считает политолог.
Главная опасность для России, по словам Серенко, - экспорт идеологии террористов.
«Молодые радикалы в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане могут воспринять «Талибан» как объект для подражания. То есть они могут стремиться не только уехать в Афганистан воевать в рядах «Талибана», но могут попробовать запустить аналогичный проект у себя на родине. То есть угроза - непрямая экспансия боевиков: «А бабу-ягу джихада вырастим в своем коллективе сами». Через пропаганду «Талибан» может оказывать влияние и на русских мусульман», - объяснил он.
Ранее президент России Владимир Путин в телефонной беседе с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил о готовности оказать Таджикистану помощь в связи с эскалацией «вооруженного противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне».
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