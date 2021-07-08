Джихад на экспорт. Чем обернётся для России «провал» США в Афганистане

При этом глава МИДа отметил, что с уходом американских войск растет угроза терактов в Афганистане. Лавров отметил, что на территорию Афганистана стягиваются боевики «Исламского государства» (признано в РФ запрещенной террористической организацией – прим. НСН). Лавров сообщил, что боевые подразделения «Исламского государства» целенаправленно располагаются в северных провинциях Афганистана рядом с границами союзников России по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности – прим. НСН) — Таджикистана и Узбекистана.

Ранее талибы захватили несколько опорных пунктов афганской армии на юго-востоке страны и подобрались к таджикской границе, в связи с чем Таджикистан обратился к союзникам по ОДКБ с призывом помочь укрепить границу. Об этом заявил постоянный представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов в ходе заседания постоянного совета организации. Лавров сообщил, что ОДКБ немедленно рассмотрит возможность помощи Таджикистану в случае нападения боевиков из Афганистана. «Если будет нападение на Таджикистан, это будет немедленно предметом рассмотрения ОДКБ», - сказал он. Накануне Лавров допустил использование российской базы в Таджикистане в случае «агрессивных поползновений» в сторону этой страны.

Комментируя это заявление Лаврова, военный историк Евгений Норин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал заявление Лаврова «красной линией для талибов».

«Переговоры ведутся Россией с позиции силы, которая у нее есть в Средней Азии. И слова Лаврова следует воспринимать как щелчок револьвера в кобуре, когда мы напоминаем нашим партнерам по переговорам, что мы не просто излагаем другие пожелания, а можем воплощать их в жизнь и, если потребуется, то силой», - считает эксперт.

Собеседник НСН отметил, что после ухода американских войск в Афганистане возник вакуум, в котором придется активнее работать России, Китаю и Пакистану. При этом он заявил, что Афганистан станет значительной частью талибским, на многие годы.

«Это не очень приятно говорить и признавать, но такова реальность», - сказал Норин.

В свою очередь политолог, журналист, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в интервью для Telegram-канала «Радиоточка НСН» объяснил, в чем главное отличие нынешней ситуации в регионе сейчас от той, когда американский военный контингент присутствовал в регионе в полном количестве.

«Разница вот в чем: раньше борьбу с «Талибаном» представляли, как борьбу с терроризмом, борьбу с «Аль-Каидой» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН). Но с уходом американцев эта война обозначила свою главную сущность – это фактически афгано-пакистанский вооруженный конфликт, который ведется гибридными средствами. Отряды «Талибана» представляют собой силы, подконтрольные пакистанским спецслужбам. Цели талибов – это цели Пакистана. У талибов нет своих целей. Они являются неполноценным политическим субъектом. Они полностью подконтрольны пакистанской армии и разведке», - констатировал он.