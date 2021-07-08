Лавров озвучил причину вывода американских войск из Афганистана

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан, сообщает РИА Новости.

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По его словам, ответ очевиден. «Будем ли вводить свои в Афганистан? Я считаю, что ответ очевиден», - сказал министр. По его словам, ОДКБ немедленно рассмотрит возможность помощи Таджикистану в случае нападения боевиков из Афганистана.

Глава министерства также заявил, что вывод американского контингента из этой страны означает, что Вашингтон признали свое поражение в этой стране.

Напомним, Таджикистан обратился к союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с призывом помочь укрепить границу с Афганистаном на фоне ухудшающейся ситуации в стране. Об этом заявил постоянный представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов в ходе заседания постоянного совета организации.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:СШАТаджикистанАфганистанСергей Лавров
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