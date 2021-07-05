Президенты России и Таджикистана обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе

Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон по телефону обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе, передает пресс-служба Кремля.

Российский президент заявил о готовности оказать Таджикистану помощь в связи с эскалацией «вооруженного противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне».

«Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности», — подчеркнули в Кремле.

Кроме того, главы государств выразили настрой на укрепление двусторонних отношений, партнерства и союзничества, пишут Известия.

Накануне Рахмон обсудил усилия по установлению мира и безопасности на границе Таджикистана и Афганистана с афганским коллегой Ашрафом Гани, напоминает МИР 24. Президенты договорились о совместной охране границы двух государств.

Ранее политолог, журналист, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в интервью для Telegram-канала «Радиоточка НСН» заявил, что в связи с возросшей активностью «Движения Талибан» (запрещенной в РФ террористической организации) России необходимо поддерживать действующее правительство и армию Афганистана в борьбе с джихадистами и террористами.

