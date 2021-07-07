Лавров рассказал о ситуации на таджикско-афганской границе

Он добавил, что представители ОДКБ уже посетили приграничный район и оценили ситуацию. Они будут докладывать о ней совету организации. Кроме того, Лавров подчеркнул, что обстановка в Афганистане стремительно ухудшается из-за вывода американских войск с территории страны.

В Афганистане идет противостояние правительства с запрещенной в России террористической организацией «Талибан». Члены группировки захватили значительное количество сельских территорий и начали наступление на крупные города.

