Лавров рассказал о ситуации на таджикско-афганской границе
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва намерена пресечь все агрессивные действия против союзников ОДКБ при помощи российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, сообщило РИА Новости.
Он добавил, что представители ОДКБ уже посетили приграничный район и оценили ситуацию. Они будут докладывать о ней совету организации. Кроме того, Лавров подчеркнул, что обстановка в Афганистане стремительно ухудшается из-за вывода американских войск с территории страны.
В Афганистане идет противостояние правительства с запрещенной в России террористической организацией «Талибан». Члены группировки захватили значительное количество сельских территорий и начали наступление на крупные города.
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