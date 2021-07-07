Лавров рассказал о ситуации на таджикско-афганской границе

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва намерена пресечь все агрессивные действия против союзников ОДКБ при помощи российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, сообщило РИА Новости.

Сатановский не верит в эффективность мирного соглашения США и «Талибан»

Он добавил, что представители ОДКБ уже посетили приграничный район и оценили ситуацию. Они будут докладывать о ней совету организации. Кроме того, Лавров подчеркнул, что обстановка в Афганистане стремительно ухудшается из-за вывода американских войск с территории страны.

В Афганистане идет противостояние правительства с запрещенной в России террористической организацией «Талибан». Члены группировки захватили значительное количество сельских территорий и начали наступление на крупные города.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: pixabay.com
ТЕГИ:Сергей ЛавровАфганистанТаджикистанРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры