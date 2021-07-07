Таджикистан призвал ОДКБ помочь в защите границы с Афганистаном

Султонов подчеркнул, что Таджикистан как государство с самой протяженной границей с Афганистаном принимает все необходимые меры для сдерживания ситуации и противодействия исходящим с афганской стороны угрозам.

«Но, учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным», — цитирует представителя Таджикистана РИА Новости.

По оценке Душанбе, сложившаяся обстановка требует реакции в рамках ОДКБ, «в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей». Султонов подчеркнул, что в контексте происходящего необходимо полностью реализовать решение Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года «Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы».

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военнослужащих из резерва для укрепления таджикско-афганской границы. Тогда же несколько сотен афганских военнослужащих были вынуждены отступить и пересекли государственную границу Таджикистана после столкновений с радикалами движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация).

