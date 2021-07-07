Талибы заявили о контроле над почти половиной районов Афганистана

Радикальное движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) заявило, что контролирует 162 района Афганистана из 398. Об этом заявил официальный представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин, передает РИА Новости.

Отмечается, что большая часть районов взяты под контроль в провинции Бадахшан, как и район Вакхан, который имеет общую границу с Таджикистаном в 910 километров.