Талибы заявили о контроле над почти половиной районов Афганистана
Радикальное движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) заявило, что контролирует 162 района Афганистана из 398. Об этом заявил официальный представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин, передает РИА Новости.
Отмечается, что большая часть районов взяты под контроль в провинции Бадахшан, как и район Вакхан, который имеет общую границу с Таджикистаном в 910 километров.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва намерена пресечь все агрессивные действия против союзников ОДКБ при помощи российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном.
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