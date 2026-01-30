В файлах Эпштейна обнаружили данные о Билле Гейтсе и «русских девушках»

В личных письмах финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, содержатся утверждения о том, что основателю Microsoft Биллу Гейтсу якобы потребовались лекарства после связей с «русскими девушками». Об этом сообщает газета The Telegraph, изучившая новые материалы из дела Эпштейна.

По данным издания, речь идет в том числе об электронных письмах, которые Эпштейн отправлял сам себе в июле 2013 года. В них он критиковал Гейтса и утверждал, что тот якобы заразился инфекцией и просил скрыть это от своей тогдашней жены Мелинды. Эпштейн также писал, что Гейтс якобы обращался к нему с просьбой достать антибиотики и передать их супруге тайно.