В файлах Эпштейна обнаружили данные о Билле Гейтсе и «русских девушках»

В личных письмах финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, содержатся утверждения о том, что основателю Microsoft Биллу Гейтсу якобы потребовались лекарства после связей с «русскими девушками». Об этом сообщает газета The Telegraph, изучившая новые материалы из дела Эпштейна.

По данным издания, речь идет в том числе об электронных письмах, которые Эпштейн отправлял сам себе в июле 2013 года. В них он критиковал Гейтса и утверждал, что тот якобы заразился инфекцией и просил скрыть это от своей тогдашней жены Мелинды. Эпштейн также писал, что Гейтс якобы обращался к нему с просьбой достать антибиотики и передать их супруге тайно.

Как отмечает The Telegraph, среди этих материалов был и текст документа об уходе из Фонда Билла и Мелинды Гейтс. При этом Эпштейн никогда не работал в этой организации. Газета предполагает, что документ мог быть подготовлен для другого человека. В тексте говорилось, что автор оказался втянут в «серьезный супружеский спор» между Биллом и Мелиндой Гейтс.

В документе также утверждалось, что автора якобы вовлекали в действия, которые он называл морально неприемлемыми и этически сомнительными, включая помощь в приобретении лекарств и содействие личным связям Гейтса. Речь идет об утверждениях самого Эпштейна, содержащихся в его личной переписке, передает «Радиоточка НСН».

