Медведев: Россия не заинтересована в глобальном конфликте

Россия не заинтересована в глобальном конфликте. Об этом рассказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Reuters.

«Мы не заинтересованы в глобальном конфликте», - отметил политик.

Вместе с тем Медведев высказал мнение, что исключить подобного противостояния нельзя.

Кроме того, зампред Совбеза назвал «страшилкой» идею угрозы со стороны России и Китая в адрес Гренландии.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что НАТО - враг России, напоминает «Свободная пресса».

ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
