Вратарь «Тампы» Василевский подрался с голкипером «Бостона» в матче НХЛ
Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский подрался с голкипером «Бостон Брюинз» Джереми Свэйманом.
Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ на открытом воздухе. По итогам игры «Тампа» обыграла дома «Бостон» со счетом 6:5.
В середине второго периода матча на льду началась потасовка, вратари также решили принять участие в драке и вышли в центр площадки. Василевский четыре раза ударил оппонента и повалил его на лед. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафного времени, отмечает РЕН ТВ.
Ранее подрались во время матча вратари клубов НХЛ «Флорида» и «Сан-Хосе» Сергей Бобровский и Алекс Неделькович, потасовка голкиперов произошла впервые с 2020 года.
