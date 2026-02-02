Основателя Bitriver задержали по обвинению в уходе от налогов

Основатель и гендиректор российской майнинговой компании BitRiver Игорь Рунец задержан по подозрению в уходе от налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как сообщил источник, задержанного обвинили в сокрытии средств либо имущества организации, за счет которых производится взыскание налогов, сборов и страховых взносов.

Рунец отправлен под домашний арест. Суть обвинений против него не раскрывается.

BitRiver была основана в 2017 году, компания - крупнейший оператор дата-центров и импортер оборудования для майнинга в России. Состояние Рунца на сентябрь 2024 года оценивалось в $230 млн.

Ранее СМИ сообщили о задержании главы Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николая Посохова и замначальника института Игоря Сосунова за получение взяток в особо крупном размере, напоминает 360.ru.

