Основателя Bitriver задержали по обвинению в уходе от налогов
Основатель и гендиректор российской майнинговой компании BitRiver Игорь Рунец задержан по подозрению в уходе от налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Как сообщил источник, задержанного обвинили в сокрытии средств либо имущества организации, за счет которых производится взыскание налогов, сборов и страховых взносов.
Рунец отправлен под домашний арест. Суть обвинений против него не раскрывается.
BitRiver была основана в 2017 году, компания - крупнейший оператор дата-центров и импортер оборудования для майнинга в России. Состояние Рунца на сентябрь 2024 года оценивалось в $230 млн.
Ранее СМИ сообщили о задержании главы Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николая Посохова и замначальника института Игоря Сосунова за получение взяток в особо крупном размере, напоминает 360.ru.
