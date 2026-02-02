В Старом Осколе при атаке БПЛА погибли два человека

Два человека погибли в результате атаки ВСУ в Старом Осколе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, украинский беспилотник ударил по частному дому. В результате произошел пожар, пишет «Свободная пресса». Здание частично обрушилось.

«Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек», - указал Гладков.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 2 февраля в Белгородской области ликвидировали 22 беспилотника ВСУ.

