The Telegraph нашла упоминание Илона Маска в документах по делу Эпштейна

В новых материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, появилось упоминание об интересе миллиардера Илона Маска к посещению его острова. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на опубликованные документы.

Издание приводит письмо от 31 января 2013 года, направленное Эпштейну неназванным отправителем. В тексте говорится, что Маск якобы интересовался возможностью приезда на остров 2 января. Других подробностей в документе не содержится.