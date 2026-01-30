The Telegraph нашла упоминание Илона Маска в документах по делу Эпштейна

В новых материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, появилось упоминание об интересе миллиардера Илона Маска к посещению его острова. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на опубликованные документы.

Издание приводит письмо от 31 января 2013 года, направленное Эпштейну неназванным отправителем. В тексте говорится, что Маск якобы интересовался возможностью приезда на остров 2 января. Других подробностей в документе не содержится.

Сам Маск ранее неоднократно отрицал какую-либо связь с Эпштейном и заявлял, что отказывался от приглашений посетить его остров. Упоминание своего имени в ежедневных графиках финансиста, опубликованных в сентябре 2025 года, предприниматель назвал неправдой, не приведя при этом пояснений.

30 января минюст США опубликовал еще 3 миллиона страниц документов по делу Эпштейна, а также более 2 тысяч видеоматериалов и 180 тысяч фотографий. Часть файлов была отредактирована, в том числе с удалением персональных данных жертв, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
