Над регионами России сбили 31 беспилотник ВСУ

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 30 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожен и перехвачен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», - говорится в заявлении.

Так, 22 дрона сбили в Белгородской области, четыре - в Краснодарском крае, два - в Ростовской области. Еще по одному БПЛА уничтожили над Астраханской, Брянской и Курской областями.

Накануне военные ликвидировали над регионами РФ 38 украинских беспилотников, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры