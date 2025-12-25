СМИ: В документах по делу Эпштейна есть обвинение Трампа в изнасиловании

По данным издания, источник обвинения в отредактированном документе не указан. В материалах приводятся, в частности, показания анонимного водителя лимузина, который в 1995 году слышал «очень тревожный» разговор Трампа по телефону, где тот упоминал имя «Джеффри» и говорил о насилии над девушкой.

В документе также говорится, что неназванная особа заявила, что «он изнасиловал ее», имея в виду Трампа, и что «Дональд Трамп изнасиловал ее вместе с Джеффри Эпштейном».

Также в рассекреченных файлах по делу Эпштейна оказалось фото Клинтона в джакузи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

