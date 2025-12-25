СМИ: В документах по делу Эпштейна есть обвинение Трампа в изнасиловании
В числе недавно рассекреченных документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна фигурирует материал ФБР, содержащий обвинение в изнасиловании, выдвинутое против Дональда Трампа, сообщает The Times.
По данным издания, источник обвинения в отредактированном документе не указан. В материалах приводятся, в частности, показания анонимного водителя лимузина, который в 1995 году слышал «очень тревожный» разговор Трампа по телефону, где тот упоминал имя «Джеффри» и говорил о насилии над девушкой.
В документе также говорится, что неназванная особа заявила, что «он изнасиловал ее», имея в виду Трампа, и что «Дональд Трамп изнасиловал ее вместе с Джеффри Эпштейном».
Также в рассекреченных файлах по делу Эпштейна оказалось фото Клинтона в джакузи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат: Долина хочет пожить в проданной квартире еще пару месяцев
- СМИ: В документах по делу Эпштейна есть обвинение Трампа в изнасиловании
- СМИ: После летней кибератаки в «Аэрофлоте» уволен топ-менеджер
- Путин поздравил Ким Чен Ына с предстоящим Новым годом
- СМИ: Россия хочет изменить мирный план США по Украине
- Песков: Путин не выступит с посланием к Федеральному собранию в 2025 году
- Госдума: Заблокировать VPN россиянам невозможно
- Размер прожиточного минимума в России составит 19 тысяч рублей
- СМИ: В Польше чиновники пытались попасть в здание генконсульства России
- Сани Санта-Клауса пролетели над Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru