В РФ начали проводить обследования для выявления факторов старения

Обследования для выявления факторов риска развития изменений в организме, которые могут спровоцировать преждевременную активацию механизмов старения, запустили в российских Центрах здоровья в 2026 году. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в статье на сайте KP.RU.

«С 2026 года Центры... будут проводить обследование граждан с оценкой функциональных и адаптативных резервов здоровья, выявлением факторов риска развития неинфекционных заболеваний и других изменений в организме человека, которые могут привести к преждевременной активации механизмов старения», - указал министр.

Учреждения оснащают необходимым оборудованием. По словам Мурашко, в центрах также будут проводить индивидуальное и групповое профилактическое консультирование, диспансерное наблюдение пациентов с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также предлагать программы по здоровому образу жизни и правильному питанию.

