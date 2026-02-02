В РФ начали проводить обследования для выявления факторов старения
Обследования для выявления факторов риска развития изменений в организме, которые могут спровоцировать преждевременную активацию механизмов старения, запустили в российских Центрах здоровья в 2026 году. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в статье на сайте KP.RU.
«С 2026 года Центры... будут проводить обследование граждан с оценкой функциональных и адаптативных резервов здоровья, выявлением факторов риска развития неинфекционных заболеваний и других изменений в организме человека, которые могут привести к преждевременной активации механизмов старения», - указал министр.
Учреждения оснащают необходимым оборудованием. По словам Мурашко, в центрах также будут проводить индивидуальное и групповое профилактическое консультирование, диспансерное наблюдение пациентов с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также предлагать программы по здоровому образу жизни и правильному питанию.
Ранее министр рассказал, что в 2026 году россияне смогут получать лекарства через «Почту России», пишет 360.ru.
