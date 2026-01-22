Читу Клинтонов могут привлечь к ответственности в рамках дела Эпштейна

Комиссия также отклонила поправку демократов, предусматривающую привлечение генерального прокурора США Пэм Бонди к ответственности из-за задержки в публикации материалов по делу.

Неуважение к суду влечет за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года и штраф до $100 тыс.

Ранее стало известно, что среди новых материалов по делу Эпштейна есть фото Клинтона в джакузи. При этом с ним находится еще один человек, лицо которого закрыто черным квадратом, при этом с ним находится еще один человек, лицо которого закрыто черным квадратом.

