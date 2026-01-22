Читу Клинтонов могут привлечь к ответственности в рамках дела Эпштейна
Комитет Палаты представителей американского Конгресса по надзору и подотчетности проголосовал за привлечение экс-президента Билла Клинтон и его супруги Хиллари за неуважение и неявку на допрос после выдачи повесток в рамках расследования дела обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Axios.
Комиссия также отклонила поправку демократов, предусматривающую привлечение генерального прокурора США Пэм Бонди к ответственности из-за задержки в публикации материалов по делу.
Неуважение к суду влечет за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года и штраф до $100 тыс.
Ранее стало известно, что среди новых материалов по делу Эпштейна есть фото Клинтона в джакузи. При этом с ним находится еще один человек, лицо которого закрыто черным квадратом, при этом с ним находится еще один человек, лицо которого закрыто черным квадратом.
