Читу Клинтонов могут привлечь к ответственности в рамках дела Эпштейна

Комитет Палаты представителей американского Конгресса по надзору и подотчетности проголосовал за привлечение экс-президента Билла Клинтон и его супруги Хиллари за неуважение и неявку на допрос после выдачи повесток в рамках расследования дела обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Axios.

Комиссия также отклонила поправку демократов, предусматривающую привлечение генерального прокурора США Пэм Бонди к ответственности из-за задержки в публикации материалов по делу.

Неуважение к суду влечет за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года и штраф до $100 тыс.

Ранее стало известно, что среди новых материалов по делу Эпштейна есть фото Клинтона в джакузи. При этом с ним находится еще один человек, лицо которого закрыто черным квадратом, при этом с ним находится еще один человек, лицо которого закрыто черным квадратом.

