«Разгорится?»: Израиль атакует юг Газы, Ближнему Востоку сулят большую войну

Отмечается, что страны намерены представить план в течение нескольких недель. При этом издание отмечает, что инициатива также предполагает получение согласия стран Запада признать палестинское государство или предоставить ему полноправное членство в ООН. Арабские официальные лица уже обсудили этот план с США и странами Европы, подчеркнуло FT.

На фоне конфликта в Газе другие страны Ближнего Востока также активизировались. В четверг, 18 января, Пакистан нанес ракетный удар по приграничному району Ирана, погибли семь человек. Агентство AFP со ссылкой на пакистанского чиновника из сферы разведки сообщило, что военные нанесли удары по территории Ирана против «антипакистанских группировок». Кроме того, Иордания нанесла авиаудар по югу Сирии, жертвами которого стали 11 человек, включая детей и женщин.

На этом фоне старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН 18 января допустил, что мелкие стычки, которые начали происходить на Ближнем Востоке, могут перерасти в большую войну. По его словам, в условиях конфликтов многие страны региона также захотели решить давние проблемы.

«Дело в том, что, как правило, из мелких стычек могут вырасти большие неприятные ситуации. Сейчас на Ближнем Востоке такая ситуация, что что-то крупное может разгореться. Хотя этого никто не хочет… Некоторые акторы, находящиеся недалеко от этого процесса, начинают вспоминать, что у них есть и свои проблемы тоже. Они начинают думать о том, что неплохо было бы эти проблемы сейчас порешать. Классический пример – это Иран с его ракетным ударом по группировке "Джейш аль-Адль" в Пакистане. Они уже давно проводят теракты на территории Ирана… До нынешнего времени Иран таким кардинальным способом не отвечал. Пакистанцы возбудились, а потом нанесли удары», - сказал собеседник НСН.

В свою очередь израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис прокомментировал интервью НСН возможное перемирие между Израилем и ХАМАС. Он заявил, что Израиль не может пойти на «очередное» перемирие с представителями движения, так как оно всегда приводит к тому, что «ХАМАС нападает на страну». По словам Циписа, зачистка Газы продолжится до середины 2024 года.