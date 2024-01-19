«Разгорится?»: Израиль атакует юг Газы, Ближнему Востоку сулят большую войну
Израильская армия наносит интенсивные удары по городу Хан-Юнис. Между тем арабские страны готовятся представить мирный план, а эксперты предупреждают о риске масштабного конфликта в регионе.
В ночь на пятницу, 19 января, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала интенсивные артиллерийские удары по городу Хан-Юнис, который расположен на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
Согласно данным, обстрелы ведутся в районе больницы «Аль-Амаль», которой управляет Палестинское общество Красного Полумесяца. Кроме того, город Дейр-эль-Балах в центральной части Газы также подвергся обстрелам.
В свою очередь телеканал Al Jazeera сообщил, что как минимум пять человек погибли, несколько получили ранения после бомбардировки Израилем жилого дома на западе Хан-Юниса.
Так, интенсивность боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС продолжает нарастать. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявлял, что военная операция в Газе будет идти весь 2024 год.
Telegram-канал израильской армии 18 января сообщил, что в Газе за сутки были убиты примерно 60 боевиков ХАМАС в Хан-Юнисе. За день до этого израильский кибуц Беэри заявил о смерти двух заложников в плену у ХАМАС в Газе. По данным газеты Times of Israel, Кибуц призвал ХАМАС вернуть тела убитых и освободить оставшихся заложников.
Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 января заявил, что прекращение войны против ХАМАС без достижения поставленных целей нанесет ущерб безопасности Израиля «на поколения вперед». По его словам, прекращение войны в данный момент пошлет сигнал слабости, который лишь «воодушевит врагов», что повлечет за собой «следующую резню».
Нетаньяху подчеркнул, что Израиль будет продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, боевые действия продолжатся еще многие месяцы.
Тем временем арабские страны работают над планом по решению конфликта Израиля и ХАМАС. Газета Financial Times со ссылкой на арабского чиновника 19 января сообщила, что план предусматривает не только снижение напряженности в отношениях между Израилем и ХАМАС, но и предотвращение более глобального конфликта на Ближнем Востоке.
Отмечается, что страны намерены представить план в течение нескольких недель. При этом издание отмечает, что инициатива также предполагает получение согласия стран Запада признать палестинское государство или предоставить ему полноправное членство в ООН. Арабские официальные лица уже обсудили этот план с США и странами Европы, подчеркнуло FT.
На фоне конфликта в Газе другие страны Ближнего Востока также активизировались. В четверг, 18 января, Пакистан нанес ракетный удар по приграничному району Ирана, погибли семь человек. Агентство AFP со ссылкой на пакистанского чиновника из сферы разведки сообщило, что военные нанесли удары по территории Ирана против «антипакистанских группировок». Кроме того, Иордания нанесла авиаудар по югу Сирии, жертвами которого стали 11 человек, включая детей и женщин.
На этом фоне старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН 18 января допустил, что мелкие стычки, которые начали происходить на Ближнем Востоке, могут перерасти в большую войну. По его словам, в условиях конфликтов многие страны региона также захотели решить давние проблемы.
«Дело в том, что, как правило, из мелких стычек могут вырасти большие неприятные ситуации. Сейчас на Ближнем Востоке такая ситуация, что что-то крупное может разгореться. Хотя этого никто не хочет… Некоторые акторы, находящиеся недалеко от этого процесса, начинают вспоминать, что у них есть и свои проблемы тоже. Они начинают думать о том, что неплохо было бы эти проблемы сейчас порешать. Классический пример – это Иран с его ракетным ударом по группировке "Джейш аль-Адль" в Пакистане. Они уже давно проводят теракты на территории Ирана… До нынешнего времени Иран таким кардинальным способом не отвечал. Пакистанцы возбудились, а потом нанесли удары», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис прокомментировал интервью НСН возможное перемирие между Израилем и ХАМАС. Он заявил, что Израиль не может пойти на «очередное» перемирие с представителями движения, так как оно всегда приводит к тому, что «ХАМАС нападает на страну». По словам Циписа, зачистка Газы продолжится до середины 2024 года.
«Если такое соглашение о прекращении огня будет достигнуто, последует кризис внутри Израиля, в обществе, так как общество требует довести операцию до конца. Это уже седьмая по счету операция в секторе Газа за последние тридцать лет, ни одну не довели до конца, именно поэтому на Израиль напали. Зачистка сектора Газа продлится как минимум до середины следующего года, сейчас уже взята под контроль полностью вся северная часть, берется под контроль центр сектора», - говорил политолог.
По данным властей на 18 января, число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 24 620 человек, число раненых достигло 61 830. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает солдат, гражданских лиц, иностранных граждан и рабочих, пострадали более 5 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
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