Израиль заявил о смерти двух заложников в плену ХАМАС

Один из израильских кибуцев заявил о смерти двух мужчин, которые находились в плену у представителей палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета Times of Israel.

Израиль сообщил об уничтожении за время боев в Газе 700 ракетных установок ХАМАС

Отмечается, что кибуц призвал ХАМАС вернуть их тела, а также освободить всех оставшихся заложников.

Ранее, 15 января, посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что никаких подвижек в освобождении заложников ХАМАС на фоне продолжения боевых действий в Газе нет, передает «Радиоточка НСН».

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