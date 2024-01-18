Иордания нанесла авиаудар по Сирии

В результате авиаудара Иордании по провинции Эс-Сувейда на юге Сирии погибли 11 человек, включая женщин и детей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Обстрел произошел в ночь со среды на четверг, подробности произошедшего стали известны только сейчас.

ВВС Иордании объясняют свои авиаудары борьбой с наркоторговцами на территории Сирии.

Накануне в результате ракетных ударов Пакистана по Ирану погибли семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ИорданияСирия

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