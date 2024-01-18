Иордания нанесла авиаудар по Сирии
18 января 202412:49
В результате авиаудара Иордании по провинции Эс-Сувейда на юге Сирии погибли 11 человек, включая женщин и детей. Об этом сообщает РИА Новости.
Обстрел произошел в ночь со среды на четверг, подробности произошедшего стали известны только сейчас.
ВВС Иордании объясняют свои авиаудары борьбой с наркоторговцами на территории Сирии.
Накануне в результате ракетных ударов Пакистана по Ирану погибли семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru