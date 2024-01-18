Народ Израиля не готов к мирным переговорам с палестинцами

Израильтяне пока не готовы к мирным переговорам с палестинцами. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.

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По его словам, народ в еврейском государстве утратил веру в мирные переговоры из-за постоянного террора со стороны соседей.

«Все хотят знать, могут ли нам обещать реальную безопасность в будущем», — отметил Герцог.

Ранее шиитские группировки Ирака нанесли ракетный удар по центру Израиля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: knesset.gov.il
ТЕГИ:ТерроризмПалестинаПереговорыИзраиль

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