Народ Израиля не готов к мирным переговорам с палестинцами
18 января 202417:58
Израильтяне пока не готовы к мирным переговорам с палестинцами. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.
По его словам, народ в еврейском государстве утратил веру в мирные переговоры из-за постоянного террора со стороны соседей.
«Все хотят знать, могут ли нам обещать реальную безопасность в будущем», — отметил Герцог.
Ранее шиитские группировки Ирака нанесли ракетный удар по центру Израиля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru