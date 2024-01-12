ЦАХАЛ заявил об уничтожении командиров элитного подразделения ХАМАС «Нухба»

Отмечается, в Хан-Юнисе израильский истребитель нанес удар по военному объекту ХАМАС и убил семь представителей движения. Согласно данным, один из убитых был командиром «Нухба», который принимал участие в событиях 7 октября.

Ранее, 10 января, сообщалось, что число журналистов, которые были убиты при исполнении своих профессиональных обязанностей в секторе Газа с момента эскалации между Израилем и палестинским движением ХАМАС, увеличилось до 115, передает «Радиоточка НСН».

