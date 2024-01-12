ЦАХАЛ заявил об уничтожении командиров элитного подразделения ХАМАС «Нухба»
Несколько командиров элитного подразделения палестинского движения ХАМАС «Нухба» были ликвидированы. Об этом говорится в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, в Хан-Юнисе израильский истребитель нанес удар по военному объекту ХАМАС и убил семь представителей движения. Согласно данным, один из убитых был командиром «Нухба», который принимал участие в событиях 7 октября.
Ранее, 10 января, сообщалось, что число журналистов, которые были убиты при исполнении своих профессиональных обязанностей в секторе Газа с момента эскалации между Израилем и палестинским движением ХАМАС, увеличилось до 115, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦАХАЛ заявил об уничтожении командиров элитного подразделения ХАМАС «Нухба»
- Сунак посетит Киев и объявит о крупном пакете финансовой помощи
- Захарова назвала удары США по Йемену нарушением международного права
- МВД объявило в розыск журналиста Серафимова
- Работника предприятия в Пензенской области задержали за связь со спецслужбой Польши
- Курс евро на Московской бирже опустился ниже 97 рублей
- СМИ: Российские шпажисты Бида и Лоханов хотят выступить за США на Олимпиаде
- Росстат обнаружил сокращение разрыва между доходами россиян
- Хуситы намерены атаковать корабли в Красном море до конца войны в Газе
- СМИ: Состояние поэта Рубинштейна крайне тяжелое
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru