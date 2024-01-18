Семь человек погибли из-за ракетных ударов Пакистана по юго-востоку Ирана
18 января 202409:16
В результате ракетного удара Пакистана по приграничному району Ирана погибли семь человек. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности Алирезу Мархамати.
Отмечается, что погибли три женщины и четыре ребенка. Согласно данным, они не являлись гражданами Ирана.
Ранее, 18 января, в пакистанском МИД заявили, что Пакистан нанес серию ударов по «укрытиям террористов» в провинции Систан и Белуджистан в Иране, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru