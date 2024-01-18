Семь человек погибли из-за ракетных ударов Пакистана по юго-востоку Ирана

В результате ракетного удара Пакистана по приграничному району Ирана погибли семь человек. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности Алирезу Мархамати.

На границе Ирана и Пакистана убили полковника КСИР

Отмечается, что погибли три женщины и четыре ребенка. Согласно данным, они не являлись гражданами Ирана.

Ранее, 18 января, в пакистанском МИД заявили, что Пакистан нанес серию ударов по «укрытиям террористов» в провинции Систан и Белуджистан в Иране, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПакистанИран

Горячие новости

Все новости

партнеры